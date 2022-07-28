شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خطوات تحويل حساب تويتر الخاص على الهاتف أو الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من الأشخاص الذين قد لا يهتمون بمن يرى الرسائل التي ينشرونها، ويفضلون الاحتفاظ بأفكارهم وملاحظاتهم العشوائية خاصة ومقتصرة فقط على أصدقائهم، وهو ما يوفره تويتر، فيعني حساب تويتر الخاص أنه لا يمكن رؤية أي شيء تنشره إلا من قبل متابعيك، والذين يتعين عليك الموافقة عليهم جميعًا يدويًا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية جعل حساب تويتر خاصًا سواء باستخدام جهاز كمبيوتر عبر سطح المكتب أو باستخدام الهاتف.

كيفية جعل حساب تويتر خاصًا على سطح المكتب

1. اذهب إلى موقع تويتر.

2. في علامة تبويب القائمة اليسرى، اضغط فوق المزيد، ثم اضغط فوق الإعدادات والخصوصية في القائمة المنبثقة.

3. اضغط فوق علامة التبويب الخصوصية والأمان، ثم اضغط فوق الجمهور ووضع العلامات.

4. اضغط فوق المربع بجوار حماية تغريداتك.

5. اضغط فوق حماية لتأكيد اختيارك.

كيفية جعل حساب تويتر خاصًا على الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق تويتر للهاتف.

2. اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اضغط على السهم الخلفي لعرض قائمة الإعدادات الكاملة.

4. اضغط فوق الخصوصية والأمان، ثم اضغط فوق الجمهور ووضع العلامات.

5. اضغط على شريط التمرير بجوار حماية تغريداتك، ثم اضغط على تم.