شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب عائلة كارداشيان غير راضية عن انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن انسجرام لا يواكب عائلة كارداشيان وهم ليسوا سعداء، إذ أن كيم كارداشيان وشقيقتها كايلي جينر غير راضيتين عن ميزة TikTok-isation على انسجرام حيث أوضح الزوجان مشاعرهما بوضوح حول ما يشعران به من التغييرات التي أجراها انسجرام.

ونشرت جينر، التي تعد بالمناسبة ثاني أكثر الحسابات متابعة على انسجرام ، قصة على انسجرام، "اصنع انسجرام و انسجرام مرة أخرى. (توقف عن محاولة أن أكون tiktok ، أريد فقط أن أرى صورًا لطيفة لأصدقائي)، مع خالص التقدير، الجميع "، وتمت مشاركة المنشور على الفور بواسطة أختها كيم.

لماذا هناك مطالب بعودة انستجرام كما كان؟

على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، لم يعد انسجرام يدور حول الصور بعد الآن، كانت المنصة تدفع باستمرار Reels إلى المستخدمين - وهو أمر مستوحى من TikTok، وتم إجراء العديد من التغييرات حيث من الواضح أن Reels هي الميزة الأبرز في انسجرام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن انسجرام عن ميزة جديدة لم تكن جيدة مع عائلة كارداشيان، حيث قال انسجرام إن أي "منشورات فيديو جديدة تقل مدتها عن 15 دقيقة ستتم مشاركتها كـ Reels ، وستبقى مقاطع الفيديو المنشورة قبل هذا التغيير كمقاطع فيديو ولن تصبح Reels " وبمعنى آخر، سيصبح كل مقطع فيديو تقريبًا على انسجرام عبارة عن ملف.

هل يجب أن يستمع انسجرام إلى عائلة كارداشيان؟

إذا كنت مليارديرًا ولديك أكثر من 360 مليون متابع - وهو ما يحدث بالفعل مع جينر وتحتل المرتبة الثانية بعد كريستيانو رونالدو - فربما يكون لديك بعض النفوذ، كما أن لجينر سجل حافل، ففي عام 2018 ، أعاد Snapchat تصميم تطبيقه وتلقى الكثير من الشكاوى من المستخدمين.

ولم تشتك جينر على هذا النحو ولكنها غردت بأنها لا تستخدم التطبيق أو تفتحه بعد الآن، وفي اليوم التالي، خسر سهم Snap ما يقرب من 1.3 مليار دولار من حيث القيمة ، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، وحتى الآن، لم يعلق انسجرام على التغييرات ولكن من غير المحتمل إلى حد ما - حتى بعد أن كان كارداشيان غير سعيد - لأن Reels هي أداة استثمار أموال كبيرة للمنصة.

هناك مجموعة متزايدة من المستخدمين غير راضين عن التغييرات ولكن هذا ليس شيئًا جديدًا، في كل مرة يجري فيها انسجرام - أو Facebook لهذا الأمر - بعض التغييرات، هناك دائمًا قسم من المستخدمين غير راضين عنه، لكن الفارق هذه المرة هو أن اثنين من أشهر المشاهير في العالم موجودان في هذا القسم، هل سينحني انسجرام ويقوم بإجراء تغييرات؟