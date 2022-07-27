شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيه أم دى" تصدر أداة لخفض ضوضاء الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت AMD بتسريب ميزة Noise Suppression الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، وهى الأن توفرها توفرها رسميًا كجزء من برنامج Adrenalin الخاص بها. يتضمن آخر تحديث لـ Adrenalin Edition 22.7.1 خاصية AMD Noise Suppression ، والتي ستعمل على تقليل ضوضاء الصوت في الخلفية باستخدام خوارزمية التعلم العميق.

,يعمل AMD Noise Suppression بشكل مشابه جدًا لـ RTX Broadcast ، مما يسمح لك بتصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها من الميكروفون الخاص بك أو حتى من جهاز شخص آخر إذا كنت تجري مكالمة. قامت AMD بدمج ميزة Noise Suppression الخاصة بها مباشرة في واجهة Adrenalin ، لذلك لا تحتاج إلى تنزيل تطبيق منفصل مثل Nvidia الذي يتطلبه استخدام RTX Broadcast.

,للاستفادة من AMD Noise Suppression ، ستحتاج إلى سلسلة Ryzen 5000 من وحدة المعالجة المركزية أو أعلى ، أو سلسلة Radeon RX 6000 أو أحدث GPU ، ويمكن تمكين الميزة في قسم الصوت والفيديو في برنامج Adrenalin وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

كانت ديسكورد و مايكروسوفت Teams وجوجل مييت قد أضافوا خاصية منع الضوضاء في الخلفية قبل عامين من تفيديا، على الرغم من أنه من الرائع الحصول على دعم من العديد من التطبيقات المختلفة، إلا أن عمليات التنفيذ تختلف وتكمن جمال RTX Broadcast و AMD Noise Suppression في أنها تنشئ ميكروفونًا افتراضيًا يمكنك استخدامه عبر أي تطبيق.

إلى جانب الحد من ضوضاء الخلفية، تشتمل أحدث برامج تشغيل AMD أيضًا على المزيد من تحسينات OpenGL. تقول AMD إن Minecraft ستشهد زيادة في الأداء تصل إلى 85 بالمائة مقارنة بالسائق السابق.

,تمت إضافة Radeon Boost مع تظليل معدل متغير إلى Elden Ring و Valorant و Resident Evil Village.

سيستخدم هذا بشكل أساسي معدلات تظليل مختلفة في أجزاء من الصورة لتحسين جودة الصورة وأدائها.

,سيتم الآن دعم ميزة ترقية Radeon Super Resolution من AMD على وحدات معالجة الرسومات Radeon RX 5000 و RX 6000 المنفصلة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وتتضمن الآن دعم ملء الشاشة بلا حدود.

سيعمل هذا الحل القائم على برنامج التشغيل على رفع مستوى أداء أي لعبة وتحسينه حيث لم يتم دمج FidelityFX Super Resolution من AMD.