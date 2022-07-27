نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية

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نقل واتساب من الاندرويد للأيفون صار امرًا سهلًا جدًا واخيرًا صار متاحًا بدون تطبيقات بدون برامج خارجية بدون الحاجة الى اللجوء لشركات طرف ثالث تشتري منها تطبيقًا يساعدك على نقل واتساب، هذه الميزة صارت متاحة بشكل رسمي عن طريق واتساب وعن طريق تطبيق Move to iOS الرسمي الخاص بشركة Apple، في هذا المقال سنعرض لك الخطوات التفصيلية من أجل نقل واتساب بالكامل من اندرويد لأيفون بدون برامج خارجية، تابع معنا.
جدول المحتويات
ماذا تحتاج؟
- تطبيق Move to iOS وسنترك تحميل التطبيق في الأسفل
- ان يكون الـiPhone جديدًا لم تقم بتخطي خطوات التثبيت لأول مرة
لتحميل التطبيق
خطوات نقل واتساب من الاندرويد للأيفون
- حمل تطبيق Move to iOS على هاتف اندرويد وقم بفتحه
- وانت تقوم بتثبيت الأيفون اختر استرجاع البيانات عن طريق Move to iOS
- سيعرض لك الأيفون كود يُستعمل لمرة واحدة وهو الذي يطلبه منك التطبيق على اندرويد
- قم بكتابة الكود واضغط Continue
- حدد البيانات التي تريد نقلها ومنها واتساب بالأسفل
- عندما تختار واتساب سيفتح لك تطبيق واتساب نافذة لتجهز البيانات للنقل
- اضغط Start
- انتظر قليلًا حتى يجهز واتساب البيانات كلها
- اضغط Next
- هكذا تم تحديد واتساب لنقله الى هاتف ايفون الجديد
- اضغط Continue ليبدأ نقل الملفات الى الأيفون الخاص بك اتركه لينتهي
نقل واتساب بين اندرويد وايفون
قصة واتساب بين اندرويد وايفون قصة قديمة جدًا وكانت لفترة طويلة شوكة في حلق كل من يريد تغيير هاتفه من نظام لآخر، بهذا المقال صار يمكن تحويل واتساب من اندرويد الى ايفون، ومن فترة صار ممكنًا نقل واتساب من ايفون الى اندرويد، بهذا تنتهي معضلة سنين من الاستعانة بتطبيقات طرف ثالث مدفوعة بأسعار مرتفعة بعض الشيء ونبدأ حقبة يمكن فيها نقل واتساب بشكل رسمي من ايفون الى اندرويد والعكس.
المصدر الأصلي : عرفني