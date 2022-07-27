نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون صار امرًا سهلًا جدًا واخيرًا صار متاحًا بدون تطبيقات بدون برامج خارجية بدون الحاجة الى اللجوء لشركات طرف ثالث تشتري منها تطبيقًا يساعدك على نقل واتساب، هذه الميزة صارت متاحة بشكل رسمي عن طريق واتساب وعن طريق تطبيق Move to iOS الرسمي الخاص بشركة Apple، في هذا المقال سنعرض لك الخطوات التفصيلية من أجل نقل واتساب بالكامل من اندرويد لأيفون بدون برامج خارجية، تابع معنا.

جدول المحتويات

ماذا تحتاج؟

تطبيق Move to iOS وسنترك تحميل التطبيق في الأسفل

ان يكون الـiPhone جديدًا لم تقم بتخطي خطوات التثبيت لأول مرة

لتحميل التطبيق

مطور التطبيق: Apple السعر: Free

خطوات نقل واتساب من الاندرويد للأيفون

حمل تطبيق Move to iOS على هاتف اندرويد وقم بفتحه

وانت تقوم بتثبيت الأيفون اختر استرجاع البيانات عن طريق Move to iOS

سيعرض لك الأيفون كود يُستعمل لمرة واحدة وهو الذي يطلبه منك التطبيق على اندرويد

قم بكتابة الكود واضغط Continue

حدد البيانات التي تريد نقلها ومنها واتساب بالأسفل

عندما تختار واتساب سيفتح لك تطبيق واتساب نافذة لتجهز البيانات للنقل

اضغط Start

انتظر قليلًا حتى يجهز واتساب البيانات كلها

اضغط Next

هكذا تم تحديد واتساب لنقله الى هاتف ايفون الجديد

اضغط Continue ليبدأ نقل الملفات الى الأيفون الخاص بك اتركه لينتهي

نقل واتساب بين اندرويد وايفون

قصة واتساب بين اندرويد وايفون قصة قديمة جدًا وكانت لفترة طويلة شوكة في حلق كل من يريد تغيير هاتفه من نظام لآخر، بهذا المقال صار يمكن تحويل واتساب من اندرويد الى ايفون، ومن فترة صار ممكنًا نقل واتساب من ايفون الى اندرويد، بهذا تنتهي معضلة سنين من الاستعانة بتطبيقات طرف ثالث مدفوعة بأسعار مرتفعة بعض الشيء ونبدأ حقبة يمكن فيها نقل واتساب بشكل رسمي من ايفون الى اندرويد والعكس.