الارشيف / علوم وتكنولوجيا

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية

0 نشر
محمود هاني 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون صار امرًا سهلًا جدًا واخيرًا صار متاحًا بدون تطبيقات بدون برامج خارجية بدون الحاجة الى اللجوء لشركات طرف ثالث تشتري منها تطبيقًا يساعدك على نقل واتساب، هذه الميزة صارت متاحة بشكل رسمي عن طريق واتساب وعن طريق تطبيق Move to iOS الرسمي الخاص بشركة Apple، في هذا المقال سنعرض لك الخطوات التفصيلية من أجل نقل واتساب بالكامل من اندرويد لأيفون بدون برامج خارجية، تابع معنا.

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية

جدول المحتويات

ماذا تحتاج؟

  • تطبيق Move to iOS وسنترك تحميل التطبيق في الأسفل
  • ان يكون الـiPhone جديدًا لم تقم بتخطي خطوات التثبيت لأول مرة

لتحميل التطبيق

Move to iOS

Move to iOS

مطور التطبيق: Apple
السعر: Free

خطوات نقل واتساب من الاندرويد للأيفون

  • حمل تطبيق Move to iOS على هاتف اندرويد وقم بفتحه

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 1
  • وانت تقوم بتثبيت الأيفون اختر استرجاع البيانات عن طريق Move to iOS

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 2
  • سيعرض لك الأيفون كود يُستعمل لمرة واحدة وهو الذي يطلبه منك التطبيق على اندرويد
  • قم بكتابة الكود واضغط Continue
  • حدد البيانات التي تريد نقلها ومنها واتساب بالأسفل

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 3
  • عندما تختار واتساب سيفتح لك تطبيق واتساب نافذة لتجهز البيانات للنقل

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 4
  • اضغط Start

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 5
  • انتظر قليلًا حتى يجهز واتساب البيانات كلها

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 6
  • اضغط Next

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 7
  • هكذا تم تحديد واتساب لنقله الى هاتف ايفون الجديد

نقل واتساب من الاندرويد للأيفون بدون برامج خارجية 8
  • اضغط Continue ليبدأ نقل الملفات الى الأيفون الخاص بك اتركه لينتهي

نقل واتساب بين اندرويد وايفون

قصة واتساب بين اندرويد وايفون قصة قديمة جدًا وكانت لفترة طويلة شوكة في حلق كل من يريد تغيير هاتفه من نظام لآخر، بهذا المقال صار يمكن تحويل واتساب من اندرويد الى ايفون، ومن فترة صار ممكنًا نقل واتساب من ايفون الى اندرويد، بهذا تنتهي معضلة سنين من الاستعانة بتطبيقات طرف ثالث مدفوعة بأسعار مرتفعة بعض الشيء ونبدأ حقبة يمكن فيها نقل واتساب بشكل رسمي من ايفون الى اندرويد والعكس.

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا