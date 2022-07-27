شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديسكورد تعلن إتاحة الدردشة الصوتية لمختبرى الإصدار التجريبى من Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ديسكورد ومايكروسوفت عن تطبيق ديسكورد للمحادثة الصوتية الأسبوع الماضي، مما جعلها متاحة في البداية لمختبري أجهزة Xbox Alpha و Alpha Skip-Ahead المدعوين فقط. الميزة الجديدة متاحة الآن لمشتركي Xbox Insider في الحلقة التجريبية والتي لا تتطلب دعوة.

وتطلق مايكروسوفت تحديثًا جديدًا للوحة معلومات Xbox لمختبري الإصدارات التجريبية في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ اليوم والذي سيتضمن تكامل صوت ديسكورد.

وتعمل الدردشة الصوتية عن طريق ربط حسابات Xbox و Discord أولاً ثم الاتصال بمكالمة Discord الصوتية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وتحويل المكالمة إلى وحدة تحكم Xbox باستخدام تطبيق Xbox للمحمول وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

هذه العملية متضمنة قليلاً، ولكن بمجرد اكتمال الإعداد الأولي، يكون من السهل نسبيًا الاتصال بمكالمات ديسكورد الصوتية ونقلها إلى وحدة تحكم Xbox. نظرًا لعدم وجود تطبيق ديسكورد مخصص على Xbox ، فهذا يعني أنك لن تتمكن من الوصول إلى دردشة Discord لأن هذا مخصص فقط للمكالمات الصوتية.

في لوحة معلومات Xbox نفسها، يتم دمج مكالمات Discord بدقة في جزء من لوحة معلومات Xbox حيث تجد عادةً ميزات الأطراف والمحادثات، في مكالمة صوتية على Discord ، يمكنك رؤية جميع أصدقائك على Discord الموجودين حاليًا في المكالمة، وضبط مستوى الصوت، وقطع الاتصال بمكالمة مباشرة من لوحة معلومات Xbox.

ستتوفر وظيفة الدردشة الصوتية الجديدة من Discord في الحلقة التجريبية لمشتركي Xbox Insider ، ونتوقع أن نراها تتقدم إلى حلقتين Delta و Omega في الأسابيع المقبلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع لجميع وحدات تحكم Xbox قريبًا.