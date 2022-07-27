شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. انخفاض أرباح الشركة الأم لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت الأرباح في شركة الفابت، الشركة الأم لـ "جوجل"، للربع الثاني على التوالي رغم أنها تجلب المزيد من الأموال، وحققت ألفابت أرباحًا تقدر بحوالي 16مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، انخفاضًا من 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت الشركة في تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2022.

كما هو الحال في الربع الأخير، يبدو أن ارتفاع النفقات قد لعب دورًا؛ حققت الشركة في الواقع عائدات أكثر مما حققته في الربع الثاني من عام 2021.

وفي هذا الربع بلغت عائداتها ما يقرب من 69.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 61.9 مليار دولار في العام الماضي.

ومع ذلك مقارنةً بهذا الوقت في عام 2021، أنفقت جوجل حوالي 3 مليارات دولار إضافية على كل من البحث والتطوير والمبيعات والتسويق وفقا لموقع ذا فيرج.

ولا تزال إعلانات "بحث جوجل والإعلانات الأخرى" تمثل جزء كبير من أرباح الشركة، حيث تجلب ما يقرب من 40.7 مليار دولار أمريكي.

وحققت الأعمال السحابية من جوجل أرباحًا تبلغ حوالي 6.2 مليار دولار (على الرغم من أن Google خسرت أموالًا بشكل عام كالعادة - حوالي 858 مليون دولار).

وصلت إعلانات يوتيوب الشركة حوالي 7.3 مليار دولار، في حين أن هذا مبلغ كبير، تشير Variety إلى أنها تمثل أبطأ نمو لمنصة الفيديو التي شاهدتها جوجل منذ أكثر من عامين. مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، ارتفعت أرباح جوجل إلى حد كبير في جميع قطاعاتها.

وحذرت جوجل خلال الشهر الماضي الموظفين من أن الأوقات قد تكون صعبة، في وقت مبكر من شهر يوليو، أرسل سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، مذكرة تحذر من أن الشركة "ليست محصنة ضد الرياح المعاكسة الاقتصادية" وقال إن الشركة "ستحتاج إلى أن تكون أكثر ريادة الأعمال، والعمل بإلحاح أكبر، وتركيز أكثر حدة، وجوع أكثر مما لدينا تظهر في الأيام المشمسة ".

بعد أكثر من أسبوع بقليل، ورد أن الشركة أخبرت الموظفين بأنها ستوقف التوظيف مؤقتًا لمدة أسبوعين، قائلة إنها ستستغل الوقت "لمراجعة عدد الموظفين لدينا".

تساعد الأرباح في توفير بعض السياق لهذه التحركات - أنهت جوجل الربع الثاني من عام 2021 بعدد 144.056 موظفًا، بحلول الربع الثاني من عام 2022 ، تضخم هذا الرقم إلى 174.014.