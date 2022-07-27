شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه KPLO؟.. حقائق عن المركبة الكورية باثفايندر المتجهة للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المركبة المدارية الكورية باثفايندر (KPLO) ، التى تسمى رسميًا دانوري ، هي أول مهمة فضائية استكشافية تابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري (KARI) خارج مدار الأرض، حيث سيتم إطلاقها في 2 أغسطس 2022 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة Cape Canaveral Space Force Station ، فلوريدا، وتم تحديد موعد الإطلاق في حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى القمر في منتصف ديسمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ستدور المركبة بعد ذلك حول القمر لمدة عام تقريبًا، مع أخذ قياسات سطح القمر وتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات المستقبلية، وستساعد البيانات التي سيتم جمعها من المركبة أيضًا في دعم تخطيط برنامج ارتميس التابع لناسا، وتدعم الوكالة الأمريكية المهمة بتطوير واحدة من الحمولات العلمية بالإضافة إلى مساعدة اتصالات المركبات الفضائية والملاحة، وفقًا لاتفاقية موقعة في عام 2016.

حقائق أساسية عن المهمة:

- تاريخ الإطلاق: 2 أغسطس 2022.

- مركبة الإطلاق: Falcon 9.

- موقع الإطلاق: كيب كانافيرال بفلوريدا.

- الكتلة: 1495 رطلاً (678 كجم).

- الهدف: القمر.

- جهة التمويل: المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوى.

يقول الدكتور سانج ريول لي، مدير مشروع KPLO ، في وكالة ناسا: "يعد برنامج العلماء المشاركين في KPLO مثالًا على كيفية الاستفادة من مواهب وكالتين فضائيتين لتحقيق نجاح أكبر في العلوم والاستكشاف مقارنة بالبعثات الفردية".

وأضاف لى، "أنه لأمر رائع أن بعثة القمر التابعة لمعهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي (KARI) لديها وكالة ناسا كشريك في استكشاف الفضاء، نحن متحمسون لرؤية المعرفة والفرص الجديدة التي ستنشأ من مهمة KPLO وكذلك من المعهد الكوري وناسا في المستقبل" .