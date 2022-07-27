شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تعرضه لانتقادات.. رئيس إنستجرام يعترف بأن تغييرات التطبيق ليست جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف رئيس إنستجرام آدم موسيرى أن التغييرات التى تم إجراؤها على التطبيق ليست جيدة، عقب انضمام عدد من المشاهير، ومن أبرزهم كيم كارداشيان، إلى جولة الانتقادات حول التعديلات على موقع مشاركة الصور بسبب مزاعم بأنه مهووس بممارسة تيك توك.

ويروج موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بشكل كبير، لخاصية "ريلز" الخاصة به وهى ميزة فيديو قصير مأخوذة من موقع تيك توك، وأصر آدم موسيرى على أن التغييرات كانت ضرورية وستبقى، مع الاعتراف بوجود مشاكل فى النمو كما ذكر فى صحيفة "ديلى ميل".

ادم موسيري

وقال "أريد أن أكون واضحًا، سنواصل دعم الصور، ومع ذلك، يجب أن أكون صادقًا، أعتقد أن انستجرام سيصبح مقاطع فيديو بمرور الوقت، إن هذا التحول يحدث استجابة لسلوك المستخدم".

وأضاف: علينا أن نميل إلى هذا التحول مع الاستمرار فى دعم الصور،إن الأشخاص الذين تم تعديل شاشاتهم كانوا جزءًا من مجموعة اختبا ، قبل بدء التشغيل على نطاق أوسع.

وقال موسيري إنهم يؤمنون بتجربة ملء الشاشة - لكل من الصور ومقاطع الفيديو، قد تكون تجربة ممتعة وجذابة أكثر.

وأضاف: "لكنني أريد أيضًا أن أكون واضحًا، إنه ليس جيدًا بعد وسيتعين علينا نقله إلى مكان جيد إذا كنا سنقوم بشحنه إلى بقية مجتمع إنستجرام."

مارك و ادم

وقال المستخدمون إنهم سئموا من نشر منشورات الغرباء العشوائية عليهم، وأنهم يريدون فقط رؤية جهات الاتصال الخاصة بهم.

لكن موسيري لم يكن لديه أي منها، وأصر على أن موجز التوصيات سيساعد على نمو مجتمع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصر على "إنها طريقة فعالة ومهمة لمساعدة المبدعين في الوصول إلى المزيد من الأشخاص".

كيم و اختها

في يوم الاثنين، توسلت كارداشيان وشقيقتها كايلي جينر - وهي المرأة الأكثر متابعة على انستجرام - إلى آدم موسيري لإعادة التفكير في خطة الفيديو.

وكتب كلاهما "اجعل انستجرام كما كان مرة أخرى، توقف عن محاولة أن يكون تيك توك، أريد فقط أن أرى صورًا لطيفة لأصدقائي."

فيما كان الكثير من المتابعين متأثرين بالتغيرات التى ظهرت على إنستجرام في الفترة السابقة.

وقال كريسي تيجن: "لا نريد عمل مقاطع فيديو آدم".

وأجاب موسيري: إذا كنت لا تريد إنشاء مقاطع فيديو ، فمن الأفضل ألا تفعل ذلك. ما أريده هو انستجرام الذي يتعلق بالصور الذين يفضلون الصور، ويتعلق بالفيديو لأولئك الذين يفضلون هذا التنسيق.

وقال الموسيقار والممثل سيمون كيرتس: "يبدو الأمر الآن مثل فيس بوك - إنه تطبيق قبيح، حيث يذهب كبار السن للحصول على إعلانات ، ويتم الخداع ، والارتباك".

وقال مستخدم آخر،لمتابعيه البالغ عددهم 175 ألف متابع، إن التغييرات التى أدخلها إنستجرام كانت "محرجة".

تغريدة احد المتابعين

تغريدة المصممة لاوري

وغردت المؤلفة روكسان جاي قائلة: إنها مزرية الآن. توقف عن محاولة أن تكون تيك توك. لا أريد أن أصنع مقاطع فيديو.