شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحقق صافى دخل 16.7مليار دولار وتراجع ويندوز وإكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت، عن نتائج الربع الرابع من نتائجها المالية لعام 2022 ، حيث سجلت إيرادات بلغت 51.9 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 16.7 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 12 في المائة، وزاد صافي الدخل بنسبة 2 في المائة فقط، ولكن بينما ارتفعت الإيرادات، شهدت مايكروسوفت أن بعض أعمالها الأساسية، بما في ذلك Windows و Xbox ، بدأت في التراجع.

كان سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية مزدهرًا طوال فترة الوباء، لكن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الربع الأخير - ما يقرب من 13 في المائة وفقًا لمؤسسة جارتنر، إنه أكبر انخفاض في تسع سنوات، بفضل التوترات الجيوسياسية والتضخم وتحديات سلسلة التوريد المستمرة وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

انخفضت عائدات مايكروسوفت ويندوز OEM، السعر الذي تدفعه شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لشركة مايكروسوفت مقابل وضع ويندوز على الأجهزة ، بنسبة 2% في الربع الرابع، مدفوعة بما وصفته مايكروسوفت بأنه "توقف الإنتاج وسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتدهورة."

وتقول Kendra Goodenough ، مديرة علاقات المستثمرين في مايكروسوفت: "لقد رأينا السوق يضعف خلال الربع، لذلك أثر ذلك على نتائجنا".

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، مزيدًا من السياق حول سوق أجهزة الكمبيوتر أثناء مكالمة المستثمرين اليوم. يقول ناديلا: "على الرغم من السوق المتغيرة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال هذا الربع، ما زلنا نرى عددًا أكبر من أجهزة الكمبيوتر التي يتم شحنها مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة، ونستحوذ على نصيبنا".

على الرغم من ضعف سوق أجهزة الكمبيوتر، فإن Surface تعمل بشكل جيد على الجانب التجاري، زادت إيرادات Surface بنسبة 10 في المائة للربع الرابع، على الرغم من عدم إطلاق أجهزة Surface الكبيرة خلال هذا الربع، "من المؤكد أن جانب المستهلك ينخفض ​​بمعدل أسرع عندما يتعلق الأمر ببيئة الطلب الإجمالية في الوقت الحالي، لذلك عندما نفكر في القوة التجارية على Surface ، فهذا هو المكان الذي نحصل فيه على مزيد من المساعدة على رقم Surface الإيرادات،" يوضح جيد بما فيه الكفاية.

قامت مايكروسوفت بتحديث جهاز Surface Laptop Go الصغير في يونيو باستخدام معالج Intel 11th Gen، ولكننا سننتظر حتى الخريف حتى نرى تحديثًا أكبر لمجموعة Surface. يمثل عام 2022 نحو 10 سنوات من استخدام Surface، لذلك توقع حدث الخريف المعتاد للأجهزة الجديدة.