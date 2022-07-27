شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا والولايات المتحدة تتعاونان لمراقبة المياه العذبة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان على مشروع لمراقبة مصادر المياه العذبة على الأرض وفقا لما نقلته RT.

وفي مقابلة مع صحيفة Le Journal du Dimanche قال رئيس الوكالة، بيل نيلسون: "في نوفمبر المقبل سيتم إطلاق مهمة SWOT الطبوجرافية المشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة، هدف المشروع مراقبة سطح الأرض وتحديد مستويات مسطحات المياه العذبة على كوكبنا".

وأضاف "المشروع هدفه قياس معدلات المياه العذبة في البحيرات والأنهار والمسطحات المائية، وخلال السنوات الخمس المقبلة ستطلق وكالة ناسا مع الشركاء 5 مراصد كبيرة ستدور حول الأرض لتوفر قياسات دقيقة للمياه والجليد".

وأشار نيلسون إلى "أن المشروع سيتم بمشاركة المركز الوطني لدراسات الفضاء في فرنسا، وبمشاركة وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء البريطانية أيضا".

ومن المفترض أن يساهم المشروع المذكور في تحديد مستوى المياه في المحيطات بشكل دقيق، وفهم الآليات لدورة المياه في الطبيعة، واستحداث نماذج ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض، وتوفير بيانات دقيقة عن الطبيعة ومواردها، وطرح هذه البيانات على شبكة الإنترنت لتستفيد منها شريحة واسعة من الناس.