شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مناظر جوية تشبه Flyover إلى الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، عن إضافة "مناظر جوية واقعية" لما يقرب من 100 معلم في خرائط جوجل، وهى قد تشبه ميزة Flyover في خرائط Apple ، نظرة عامة على المعالم في مدن بما في ذلك برشلونة ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو وفقا لشركة جوجل.

ويمكنك الحصول على فكرة عما تبدو عليه المناظر الجوية الجديدة في صورة GIF هذه من الشركة:

وتعد المناظر الجوية "خطوة أولى" نحو إطلاق "العرض الشامل" الذي عرضته الشركة في مؤتمر Google I / O ، وفقًا لمدونة من مدير منتج خرائط Google Amanda Leicht Moore. سيشمل العرض الغامر أيضًا مناظر داخلية ومعلومات مثل حركة المرور والطقس على الخريطة ، كما نقل موقع ذا فيرج عن المتحدث باسم جوجل Genevieve Park.

وقالت جوجل فى مؤتمر I/O، إن العرض الشامل سيبدأ في الظهور في لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو "في وقت لاحق من هذا العام".

وبالإضافة إلى المناظر الجوية، تقدم جوجل بعض الميزات الجديدة الأخرى إلى الخرائط، بالنسبة لمسارات ركوب الدراجات، ستتمكن من رؤية معلومات إضافية مثل ما إذا كان الطريق المحدد الذي سيُطلب منك السفر فيه طريقًا رئيسيًا أم فرعيًا، وإذا كان طريقك يشتمل على سلالم أو تلال شديدة الانحدار، وما إذا كنت تتوقع أن تصطدم بشدة حركة المرور.

وإذا شارك شخص ما موقعه معك، فستتمكن من تلقي إشعارات عند وصوله إلى الموقع أو مغادرته. تقدم جوجل ميزة مماثلة مع تطبيق Find My وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

يقول مور إن العروض الجوية الجديدة وإشعارات مشاركة الموقع يتم نشرها الآن عالميًا على نظامي iOS و Android. سيتم إطلاق معلومات مسار الدراجات المحدثة في "الأسابيع المقبلة".