شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta ترفع سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2 إلى 400 دولار في الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنخفض الأسعار عادةً مع مرور الزمن على الأجهزة، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لـ Meta Quest 2، حيث تشير تقارير UploadVR إلى أن Meta سترفع سعر Quest 2 من 299 دولارًا إلى 400 دولار للنسخة الأساسية 128 جيجابايت في الأول من أغسطس، ومن 399 دولارًا إلى 500 دولار أمريكي للنسخة الأساسيةموديل 256 جيجابايت، ولا يزال بإمكانك العثور على نظارة الواقع الافتراضي مقابل 299 دولارًا على أمازون بينما نكتب هذا ، ولكن قد ترغب في التصرف بسرعة عندما تنفد الإمدادات بسهولة.

وتقفز أسعار Quest 2 المجددة إلى 349 دولارًا و429 دولارًا لسماعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت، ويمكنك أيضًا توقع أسعار أعلى للإكسسوارات، وستقوم Meta بتعويض الزيادات جزئيًا من خلال تقديم نسخ مجانية من Beat Saber للمشترين الجدد بين 1 أغسطس و 31 ديسمبر، ولكن هذا ليس عزاءًا كبيرًا إذا كان السعر السابق هو السحب الرئيسي.

وعلقت الشركة هذه الزيادة على ارتفاع تكاليف التصنيع والشحن. ستسمح زيادة أسعار Quest 2 لشركة Meta "بتنمية استثمارها" في البحث والتطوير لمنتجات الواقع الافتراضي، وفقًا لمدونة، وأشار ميتا إلى سماعة رأس Project Cambria الراقية كمثال ، وأكد أن "الأجيال الجديدة" من Quest في طور الإعداد.

لا تزال Quest 2 واحدة من أكثر نقاط الدخول بأسعار معقولة للواقع الافتراضي (لا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر ، بعد كل شيء). ومع ذلك ، فإن هذا لا يجعل الحد الأدنى للإنفاق الأعلى أسهل ، ومن المحتمل أن يفتح الباب أمام بيكو والشركات الأخرى التي قد تحاول التنافس على السعر.