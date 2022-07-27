شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة البرامج الخطيرة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تأتي البرامج الضارة الموجودة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بأشكال مختلفة ولكنها قد تؤدي في النهاية إلى إتلاف النظام، ودون أن تدري ، يمكن تنزيل البرامج الضارة عند استخدام الإنترنت.

ويمكنك إجراء فحص للبحث عن أي برنامج ضار إذا لاحظت أن الصفحة الرئيسية لمتصفحك أو محرك البحث أو حتى خلفية سطح المكتب قد تغيرت دون تدخل منك.

وقد تتضمن المشكلات الأخرى تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل أسرع أو أبطأ من المعتاد ، بالإضافة إلى الإشعارات أو النوافذ المنبثقة التي لم ترها من قبل، ويمكنك فحص وإزالة هذه التهديدات من نظام ويندوز الخاص بك باتباع هذه الخطوات البسيطة.

1. افتح تطبيق "run" بالنقر على مفاتيح الاختصار "ويندوز+ R".

2. اكتب "mrt" وانقر على "موافق".

3. سيتم فتح "أداة إزالة البرامج الضارة لـ ويندوز". انقر على زر "التالي".

4. سيتم توجيهك إلى صفحة "نوع الفحص". ستتوفر ثلاثة أنواع من عمليات الفحص - المسح السريع والمسح الكامل والمسح الضوئي المخصص. انقر فوق نوع الفحص الذي تريد القيام به.

5. ستقوم الأداة بمسح وحذف جميع البرامج الضارة المتوفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب عليك التحقق بانتظام من هذه البرامج الضارة وإزالتها. يمكنك فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن البرامج الضارة باستخدام طريقة مختلفة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من القيام بذلك للحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك: 1. افتح إعداد أمان ويندوز على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. انقر فوق "الحماية من الفيروسات والمخاطر"

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق "خيارات Microsoft Defender Antivirus"

4. شغّل مفتاح التبديل لـ "الفحص الدوري"

5. سيكون هناك فحص من وقت لآخر لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لاكتشاف البرامج الخطيرة.