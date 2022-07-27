شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا لتطبيقات Workspace لتقديم تجربة أفضل لأجهزة أندرويد اللوحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على تحديث تطبيقاتها تدريجيًا لتقديم تجربة مستخدم محسّنة على أجهزة Android اللوحية والأجهزة الأخرى ذات الشاشات الكبيرة، إذ قام عملاق التكنولوجيا مؤخرًا بتحديث العديد من التطبيقات التي تعد جزءًا من محفظة الشركة منذ طرح Android 12L.

وأضافت هذه التحديثات ميزات وتحسينات جديدة للاستفادة من مساحة الشاشة الإضافية المتوفرة على شاشات أكبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، قامت Google بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن التغييرات القادمة للتطبيقات في مجموعة Workspace الخاصة بها لتحسين "قابليتها للاستخدام على الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android والأجهزة الأخرى ذات الشاشات الكبيرة"،و يشير التقرير إلى أن التطبيقات المتوقع تحديثها قريبًا هي - Google Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Keep.

مدى توفر الميزات الجديدة لتطبيقات Google Workspace

يسلط التقرير الضوء على أن التغييرات المذكورة أدناه ستصدر لمستخدمي Google Workspace وحساب Google الشخصي في الأسبوع القادم. ومع ذلك ، لم تشارك الشركة الجدول الزمني الدقيق لهذه الميزات التي يتم طرحها.