شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول أمريكى: روسيا لم تخطر وكالة ناسا بالانسحاب من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار رئيس وكالة الفضاء الروسية الجديد إلى نية بلاده الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 ، لكن مسؤولا كبيرا في ناسا قال لرويترز إن موسكو لم تعلن عن نيتها الانسحاب من الشراكة المدارية القائمة منذ عقدين مع الولايات المتحدة.

وقال يوري بوريسوف ، المدير العام المعين حديثًا لوكالة الفضاء الروسية ، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء "بالطبع ، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا ، لكن القرار بشأن الانسحاب من المحطة بعد عام 2024 اتخذ".

وقالت روبين جاتينز، مديرة المحطة الفضائية لوكالة ناسا ، إن نظرائها الروس لم يبلغوا عن أي نية من هذا القبيل ، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية الحكومية الدولية للمحطة، على حد قولها، وقال جاتينز لرويترز في مؤتمر لمحطة الفضاء الدولية في واشنطن "لا شيء رسمي بعد." "لقد رأينا ذلك أيضًا حرفيًا. لم نحصل على أي شيء رسمي".

العلاقة فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا هي واحدة من الروابط الأخيرة للتعاون المدني بين واشنطن وموسكو، حيث تراجعت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، ومع ذلك تجري وكالة ناسا وشركة روسكوزموس محادثات لتمديد مشاركة روسيا في المحطة الفضائية حتى عام 2030 ، ووافق البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام على خطط ناسا لمواصلة تشغيل المختبر المداري حتى ذلك الحين.

واتبعت تصريحات رئيس الفضاء الروسي بوريسوف نمطًا مشابهًا لسلفه ديمتري روجوزين ، الذي كان يشير أحيانًا خلال فترة ولايته إلى نية الانسحاب من محطة الفضاء - على عكس المحادثات الرسمية بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، وردا على طلب توضيح بشأن خطط محطة الفضاء الروسية ، أحالت متحدثة باسم وكالة روسكوزموس رويترز إلى تصريحات بوريسوف دون أن تذكر ما إذا كانت تمثل الموقف الرسمي للوكالة.