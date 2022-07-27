شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تقليل حجم ملف مستندات PDF، فهذا يأخذ مساحة أقل على جهاز Mac الخاص بكن وقبل أن تبدأ، من المهم ملاحظة أن القيام بذلك قد يقلل أيضًا من جودة ملف PDF الأصلي، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ملف PDF عالي الجودة لعرض تقديمي أو مهمة عمل، فقد يكون من الأفضل لك استخدام طريقة أخرى لتوفير المساحة، مثل حفظها في نظام نسخ احتياطي قائم على السحابة أو محرك أقراص ثابت خارجي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإليك ما ستحتاج إلى القيام به لتقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac الخاص بك.

كيفية تقليل حجم ملف PDF باستخدام Preview

1. افتح ملف PDF وعرضه من Preview.

2. بمجرد فتح الملف، انتقل إلى شريط الأدوات العلوي.

3. حدد ملف ثم تصدير.

4. سترى نافذة منبثقة تظهر فوق القسم الأوسط العلوي من ملف PDF، اضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار مرشح كوارتز وحدد تقليل حجم الملف.

5. اضغط فوق حفظ.

كيفية تقليل حجم ملف PDF باستخدام برنامج ضغط

إذا قررت أنك لا تريد استخدام Preview، فيمكنك أيضًا استخدام برنامج ضغط تابع لجهة خارجية لتقليل حجم ملف PDF الخاص بك.

ومع ذلك، قد يتطلب منك ذلك الدفع مقابل تنزيلها، على الرغم من أن بعضها متاح مجانًا، وستعتمد الأساليب أيضًا على البرنامج الذي تستخدمه.

هنا بعض خيارات ضغط ملفات الجهات الخارجية:

• PDF Expert.

• Adobe Acrobat.

• PDF Compressor