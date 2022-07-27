شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة "الفيديو المزدوج" الجديدة في انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة ويواصل تحديث ميزاته. في الآونة الأخيرة ، طرح ميزة "الفيديو المزدوج"، إذ أن ميزة الفيديو المزدوج متاحة الآن لنظامي Android وكذلك iOS، وتمكن المستخدمين من تسجيل المحتوى وردود أفعالهم في نفس الوقت، وتتيح لك الميزة الموجودة في كاميرا انستجرام التسجيل في وقت واحد باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية لهاتفك لمشاركة وجهة نظر مختلفة.

ويمكن أيضًا مشاركة مقاطع الفيديو هذه كقصة وبكرة. هذه الميزة الجديدة سهلة الاستخدام ، وإليك كيفية القيام بذلك.

1. افتح تطبيق انستجرام وانتقل إلى قسم "إنشاء" عن طريق التمرير إلى اليسار.

2. اضغط على "قصة" أو "ريل"

3. اضغط على أيقونة الكاميرا المسمى "مزدوج".

4. الآن ، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو في وضعين مختلفين (أمامي وخلفي)

5. معاينة الفيديو المسجل من خلال النقر على زر "التالي".

6. بعد ذلك ، يمكنك مشاركة قصة بالإضافة إلى بكرة.

إذا كنت تريد نشر الفيديو على قصتك ، فلا داعي لمعاينتها أولاً، ما عليك سوى تسجيل الفيديو المزدوج ونشره. يتيح لك الفيديو المسجل المزدوج لـ Reels إضافة فيديو أكثر انتظامًا.

يمكن تحرير مقاطع الفيديو هذه عن طريق إضافة عوامل تصفية ونصوص وموسيقى من اختيارك وملصقات والمزيد.

تم طرح ميزة الفيديو المزدوج لـ انستجرام مع ميزات أخرى بما في ذلك ريمكس للصور وتخطيطات ريمكس جديدة والمزيد.