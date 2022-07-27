شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Seagate تكشف عن "هارد ديسك" متوافق مع أجهزة PS5 و PS4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشعر العديد من لاعبي الفيديو جيم بالحاجة إلى توسيع مساحة تخزين الألعاب الخاصة بهم لمعالجة مشكلات الألعاب هذه، حيث أطلقت Seagate محركات أقراص ذات سعة تخزين متوافقة مع وحدات تحكم PS4 و PS5 مع سلسلة Game Drive الخارجية المرخصة رسميًا.

وهذه المحركات صلبة خارجية وتأتي بضمان محدود لمدة ثلاث سنوات، وستكون متاحة حصريًا على Amazon ، بدءًا من 23 يوليو فصاعدًا.

وتم تصميم محركات الأقراص الصلبة الخارجية هذه وتحسينها خصيصًا للعمل مع وحدات تحكم PS4 و PS5 ، وهي خفيفة الوزن وتوفر إمكانية التثبيت والتشغيل في أقل من دقيقتين دون الحاجة إلى أدوات، كما تدعي Seagate، وهي متصلة ومدعومة بـ USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) ، لا تحتاج خيارات التخزين الإضافية من Seagate لوحدات تحكم PlayStation إلى سلك طاقة منفصل ، للمساعدة في تسهيل عمل اللاعبين.

وبالإضافة إلى ذلك، للاحتفال بـ Game Drive الجديد والإصدار القادم من لعبة Horizon Forbidden West على PS5 و PS4 ، تعاونت Seagate مع Sony Interactive Entertainment و Guerrilla Games من أجل Horizon Forbidden West Limited Edition Game Drive، وهو متوفر بسعة 2 تيرابايت و 5 تيرابايت، ويمكن للمالكين أيضًا لعب ألعاب PS4 الخاصة بهم مباشرة من محرك الأقراص.