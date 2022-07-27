شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Electronic Arts تعيد نادي "يوفينتوس" إلى سلسلة ألعاب "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Electronic Arts (EA) مؤخرًا عن تاريخ إطلاق FIFA 23 ، وهي نسخة 2022 من سلسلة ألعاب فيديو محاكاة كرة القدم ، والتي تصادف أن تكون في 30 سبتمبر، والآن ، أصدرت EA أيضًا إعلانًا آخر يعيد فريق كرة قدم "يوفينتوس" إلى سلسلة ألعاب FIFA.

حيث دخلت EA Sports في شراكة "متعددة السنوات" مع Juventus ، والتي تعيد النادي الإيطالي إلى ألعاب Fifa ، بدءًا من FIFA 23، و أصبحت EA Sports الآن الشريك الرسمي لألعاب الفيديو الرياضية وأيضًا الشريك الرسمي للثقافة الحضرية لـ نادي يوفنتوس لكرة القدم.

وقال يوفنتوس في بيان صحفي إنه جنبًا إلى جنب مع فريق يوفنتوس الحالي لكرة القدم ، فإن التعاون يجمع أيضًا ملعب أليانز وشعار يوفنتوس (ولكن بالطبع) و "أكثر اللاعبين تمثيلاً في تاريخ النادي". ملعب أليانز هو الملعب الرئيسي لنادي كرة القدم الإيطالي ، وسيتم "إعادة تصميمه بشكل أصلي جنبًا إلى جنب مع شعار النادي والأطقم المميزة" ، كما أشار EA في منشور على موقع الويب. إليكم المقطع الدعائي الرسمي لأسلوب اللعب لفريق Juventus في FIFA 23.

وتم اختيار لاعب خط وسط يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو ليكون أحدث بطل في FUT للعبة FIFA 23. أيضًا ، سيصبح المهاجم Dušan Vlahovi سفيرًا حصريًا لـ EA Sports FIFA 23، ووفقًا لـ Juventus ، هناك ما هو أكثر من الشراكة مع EA Sports من مجرد الألعاب وكرة القدم. وأشار النادي في بيان صحفي "سيتم عقد العديد من المبادرات من أجل تجربة 360 درجة لعالم يوفنتوس - عالم من فن الشارع والثقافة والموسيقى وأسلوب الحياة الحضري."

تضم بطولة FIFA 23 القادمة أندية كرة القدم للسيدات أيضًا، سيسمح للاعبين بالمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات ، والتي تعد الأولى من نوعها في هذه السلسلة، وتأتي اللعبة مع كأس العالم FIFA قطر 2022 وكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023.