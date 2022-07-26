شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى حول تأثير تحديث iOS 15.6 الجديد على عمر بطارية أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عدد من مستخدمى أيفون بشكاوى بعد أن طرحت شركة أبل تحديث iOS 15.6 الجديد، حيث يتضمن التحديث العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة، ومع ذلك فإنه يؤثر على عمر البطارية بشكل سلبي، لذلك انتقل العديد من مستخدمي أيفون المحبطين إلى تويتر لمناقشة المشكلة هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأخطاء التي استهدفها التحديث شملت على إصلاح مشكلة مزعجة حيث استمر تطبيق الإعدادات في عرض أن مساحة تخزين الجهاز ممتلئة، حتى وهى متوفرة.

وبينما قام العديد من مستخدمي أيفون بتنزيل التحديث بشغف بالفعل، أفاد العديد منهم أن iOS 15.6 يؤثر على عمر البطارية، حيث غرد أحد المستخدمين: "هل لدى أي شخص آخر عمر بطارية جيد على نظام iOS 15.6؟"

وأضاف آخر: "لقد أجريت تثبيتًا جديدًا لـ iOS 15.6 على 13 Pro الخاص بي قبل يومين، وحتى الآن هذا هو عمر البطارية الذي أحصل عليه" مستشهدا بنسبة قليلة في البطارية الخاصة به.

أجرى الباحثون في iAppleBytes أيضًا اختباراتهم الخاصة لعمر البطارية على iOS 15.6، ووجدوا أن البرنامج أدى إلى تدهور عمر البطارية في الغالبية العظمى من إصدارات أيفون، وسيتم معالجة مشكلات البطارية الموجودة.

أوضح Adrian Kingsley-Hughes، الباحث في ZDNet، يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على iPhone إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة ضبط البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام.

لا يستهلك هذا الطاقة فحسب، ولكن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تنفد بسرعة أكبر في حين أنها ليست كذلك في الواقع.

وعلى الرغم من أن مشكلات البطارية قد تؤدي إلى توقفك عن العمل، إلا أن أبل تحث مستخدمي iPhone على تنزيل iOS 15.6 لأنه يتضمن تصحيحات لـ 39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة ليتمكن المتسللون من التسلل إلى هاتفك الذكي.