شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن الصينية "تيانتشو-3" تعود للغلاف الجوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مركبة الشحن تيانتشو-3 الصينية، إلى الغلاف الجوى تحت السيطرة الأرضية، غدا الأربعاء، حسبما أعلن مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني اليوم الثلاثاء، ويُتوقع سقوط كمية صغيرة من الحطام فى البحر في جنوب المحيط الهادئ، بحسب المكتب.

وتابع بأن "مركبة الشحن انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية فى 17 يوليو، وأجرت فى وقت لاحق اختبارات فى المدار لتكنولوجيا الفضاء كما هو مخطط لها"، وقامت مركبة الشحن التى انطلقت فى 20 سبتمبر 2021، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبى البلاد، بنقل إمدادات لمحطة الفضاء التى لا تزال قيد الإنشاء، وفقا لشينخوا.

من ناحية أخرى أعلنت أمس وكالة الفضاء المأهول الصينية أن رواد المركبة الفضائية "شنتشو-14" فتحوا باب مقصورة الوحدة المعملية "ونتيان"، وهى الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية، ودخلوا إليها في الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها رواد الفضاء الصينيون إلى الوحدة المعملية فى المدار.