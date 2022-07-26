شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. كروم بوك قد يقدم نقطة اتصال LTE أو 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان جهاز كروم بوك يدعم اتصال المحمول، فقد تتمكن من البدء في استخدامه كنقطة اتصال. تم رصد التغيير القادم بواسطة 9to5Google في Chromium Gerrit، وهو نظام مراجعة التعليمات البرمجية المستند إلى الويب الذي يستخدمه مطورو جوجل للعمل على التحديثات المستقبلية.

عندما تكون الميزة متاحة للاختبار، ستتمكن من تنشيطها من خلال chrome: وflags، لا تزال التفاصيل حول الإمكانية ضئيلة، حيث يصفها المطورون بأنها وسيلة لجهاز كروم بوك "لمشاركة اتصال الإنترنت المحمول مع الأجهزة الأخرى عبر WiFi"، ولكن بمجرد طرحه، من المفترض أن يسمح لك بتوصيل هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول بشبكة جهاز كروم بوك للمحمول.

تقدم Verizon وT-Mobile وAT&T بالفعل - عددًا محدودًا جدًا - من أجهزة كروم بوك التي يمكنك شراؤها من خلالها، مما يتيح لك الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول على الفور، يمكنك أيضًا إضافة كروم بوك إلى خطة حالية أو إضافة بطاقة SIM .

يمكنك بالفعل مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك من جهاز ويندوز 10 أو 11 متصل عبر إيثرنت أو Wi-Fi أو عبر شبكة خلوية (إذا كان جهازك يدعمها)، وبينما تحتوي أجهزة ماك بوك أيضًا على ميزة مشاركة الإنترنت، لا توجد حاليًا أي طرازات ماك بوك مزودة بخيار الاتصال المحمول وفقا لموقع ذا فيرج التقنى.

يُعد منح أجهزة كروم بوك هذه الإمكانية خطوة ذكية، مع الأخذ في الاعتبار أن عمر البطارية طويل للأجهزة عادةً أو يتم استخدامها بالفعل أثناء توصيلها، مما يعني اتصالاً أطول.

ولا يزال من غير الواضح مقدار الطاقة التي ستستهلكها ميزة نقطة الاتصال من أجهزة كروم بوك، لكن من المحتمل أن تختلف من جهاز لآخر، بالنسبة إلى العملاء من رجال الأعمال أو الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً بعيدًا عن شبكة Wi-Fi ، فإن إنشاء نقطة اتصال مباشرة في الكمبيوتر المحمول قد يعني وجود عنصر واحد لتتبعه مع تجنب استنزاف بطارية هاتفك لمجرد البقاء على الإنترنت.