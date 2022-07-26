Fifa 2023 ستكون آخر لعبة تحمل اسم fifa من شركة EA، حيث أعلنت الشركة رسميًا انها ستقوم بإعادة تسمية اللعبة الشهيرة بداية من نسخة 2024 منها، حيث ان اللعبة الجديدة ستحمل اسم EA Sports FC بداية من عام 2024 بعد انتهاء تصريح استعمال اسم Fifa، حيث ان الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يجدد التعاقد مع شركة EA، بذلك تنتهي حقبة اسم من أبرز أسماء العاب كرة القدم على أجهزة الألعاب، فما التفاصيل؟ هل هناك تغييرات كبيرة؟ ام انه مجرد تغيير للإسم، هذا ما سنناقشه في هذا المقال

Fifa 2023 هي آخر لعبة Fifa اسمًا

EA ستتخلى عن اسم أبرز الألعاب لديها اسم لعبة Fifa بعد نسخة عام 2023 منها، ليس الأمر مفاجئًا فالشركة تحدثت العام الماضي عن انها تنوي مراجعة حقوق الاسم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم fifa، وكانت بعض التصريحات المسربة عن الرئيس التنفيذي لشركة EA تشير الى انه غير موافق على الاتفاقيات مع fifa وغير راضي بها، نحن في انتظار Fifa 2023 التي ستكون هي آخر نسخة من اللعبة بهذا الاسم

بالنسبة للعبة نفسها فهي ستحمل نفس الأطوار التي حملتها اللعبة السنين السابقة، ستحمل نفس الدوريات نفس المسابقات ونفس الفرق، وحتى نفس أطوار اللعب من الـUltimate Team والـCareer Mode وحتى وضع Volta، كل ذلك سيكون في لعبة EA Sports FC، تقول شركة EA ان اللعبة ستحمل نفس الملف المكون من اكثر من 19 الف لاعب و700 فريق و100 استاد و30 دوري كل ما تم الاستثمار فيه لعقود سيستمر مع اللعبة، حتى الشراكات الخاصة مثل التعاقد مع الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني والأمريكي والمزيد.

نتوقع المزيد من المعلومات حول EA Sports FC خلال صيف عام 2023، كما تعد الشركة بأن Fifa 2023 ستكون أفضل fifa صدرت حتى تاريخ اصدارها مع مزايا اضافية واطوار لعب اضافية ومحتوى مسابقة كأس العالم ومحتوى أفضل للأندية والدوريات والمسابقات بشكل أكبر من أي لعبة حملت عنوان fifa من قبل.

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