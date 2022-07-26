شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتشاف مراهقين أكبر تسرب لأنابيب الغاز فى تاريخ الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى خط أنابيب عملاق ملايين الجالونات من الوقود في محمية طبيعية لأكثر من أسبوعين حتى لاحظ مراهقان على عجلات رباعية التسرب وأبلغا السلطات.

اكتشف المراهقون التسرب في خط أنابيب كولونيال في أغسطس 2020 في محمية أوهلر الطبيعية خارج شارلوت بولاية نورث كارولينا، وفقًا لتقارير E&E News. فقط مدى ضخامة التسرب في الواقع - حوالي 2 مليون جالون - ظهر مؤخرًا يوم الجمعة الماضية 22 يوليو.

طُلب من شركة كولونيال بايبلاين تقديم تقدير محدث للضرر بسبب أمر موافقة صدر مؤخرًا مع إدارة الجودة البيئية في نورث كارولينا، كانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أن التسرب أطلق 63000 جالون من البنزين بعد وقت قصير من اكتشاف التسرب.

وفقا لموقع ذا فيرج التقني، التسرب أكبر بحوالي 30 مرة مما كان متوقعًا في الأصل، وهذا يجعله "أكبر تسرب للوقود على اليابسة في البلاد"، وفقًا لإدارة الجودة البيئية في ولاية كارولينا الشمالية، لكن E&E تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أكبر تسرب للغاز في خط أنابيب منذ أن تسرب خزان تخزين 2.3 مليون جالون من البنزين في شرق شيكاغو بولاية إنديانا في عام 1986.

وتقول كولونيال إنها جمعت حوالي 75% من مليوني جالون تسربت، بالإضافة إلى ما يقرب من 10 ملايين جالون من المياه التي لامست البترول. لحسن الحظ، تقول الشركة إن اختباراتها "لم تؤكد أي تأثير على آبار إمدادات المياه".

يجب أن يتم نقل خط الأنابيب إلى وضع عدم الاتصال لمدة خمسة أيام بعد هجوم باستخدام برامج الفدية.

خط الأنابيب معروف بالفعل لأسباب أخرى. مع 5.500 ميل من خط الأنابيب الذي ينقل 100 مليون جالون من الوقود يوميًا بين تكساس ونيويورك، فإن خط أنابيب كولونيال هو أكبر نظام خطوط أنابيب للمنتجات النفطية المكررة في الولايات المتحدة، في مايو 2021، كان لا بد من قطع خط الأنابيب عن العمل لمدة خمسة أيام بعد هجوم فدية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والذعر وازدحام المرور خارج محطات الوقود. أظهر الفشل الذريع مدى ضعف البنية التحتية للطاقة في البلاد أمام المتسللين، الذين استخدموا كلمة مرور مخترقة للدخول إلى شبكة كولونيال.

على ما يبدو فإن معظم خطوط الأنابيب ليست معقدة للغاية من الناحية التكنولوجية عندما يتعلق الأمر باكتشاف الانسكابات أيضًا. تم العثور على معظم التسريبات من قبل الناس ، كما كان الحال مع تقارير كولونيال E&E News.