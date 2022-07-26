مميزات تطبيق KDE Connect للربط بين جهاز الكمبيوتر واندرويد وكيفية تثبيته

تطبيق KDE Connect واحد من أفضل تطبيقات الربط بين جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد، يحمل مجموعة كبيرة من المميزات ومجموعة كبيرة من الخصائص تجعله من التطبيقات المميزة في فكرة انشاء Ecosystem بين الهاتف والكمبيوتر الخاص بك، من مميزات التطبيق انه ليس داعمًا فقط لنظام ويندوز بل داعم لنظام Linux ويمكنك تحميله على لينكس من الموقع الرسمي بسهولة واستعماله، هو في البداية كان داعمًا لـLinux فقط ودعم ويندوز منذ فترة ليست بالكبيرة يمكنك ان تقول انه أفضل من تطبيق Phone link الموجود على ويندوز في بعض المزايا، دعنا نتحدث عنه بالتفصيل ومميزات التطبيق وكيفية تثبيته واستعماله فتابع معنا.

جدول المحتويات

تحميل تطبيق KDE Connect

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السعر: Free

مميزات تطبيق KDE Connect

التحكم في الهاتف من جهاز الكمبيوتر والعكس

اول ميزة هي فكرة التحكم في الهاتف من جهاز الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال التحكم في الوسائط، ان كنت تستمع الى شيء على الهاتف وتريد التحكم فيما تسمعه من خلال الكمبيوتر فيمكنك ذلك بسهولة، كذلك يمكن استعمال الهاتف كـTouchpad لجهاز الكمبيوتر او استعماله للتحكم في الوسائط على جهاز الكمبيوتر، مع امكانية استعمال الهاتف كـPointer للعروض التقديمية على جهاز الكمبيوتر والتحكم بالكامل من خلال الهاتف، فهذه نقطة مميزة.

مشاركة الحافظة

ميزة مشاركة الحافظة هي واحدة من المميزات الـUnderrated جدًا والتي استعملها بكثرة على تطبيق Phone Link، مشاركة كل ما تنسخ بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر هي ميزة ابتدأتها أجهزة Apple تسهل عليك نقل الروابط والنصوص والكلمات بين جهاز الكمبيوتر والهاتف، حتى لقطات الشاشة لأنها تدخل الى الـClipboard يتم مشاركتها بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر بسهولة، هذه الميزة ممتازة ومن المميزات التي لا أستغنى عنها في استعمالي.

مشاركة الملفات بسهولة

من الأمور التي تؤرقني هي مشاركة الملفات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، ان كانت الملفات كبيرة الحجم فأحتاج ان الجأ لاستعمال فلاشة اوصلها في الكمبيوتر او الهاتف لأنقل عليها ثم اعيد توصيلها في الجهاز الآخر لأنقل من عليها ما اريد، لا يمكن ان استعمل البلوتوث لأنه بطئ بعض الشيء مع الملفات الكبيرة، لذلك ميزة مشاركة الملفات التي يقدمها التطبيق ميزة لا غنى عنها تساعدك على نقل الملفات كلها سواء كانت كبيرة او صغيرة بسرعة عالية عن طريق الاتصال اللاسلكي بين الجهازين.

مزامنة الإشعارات

واحدة من المزايا التي أستعملها بكثرة كذلك هي مزامنة الإشعارات، يمكنك من خلال KDE Connect الرد على كل إشعاراتك ومتابعتها من خلال الكمبيوتر، هذه الميزة أيضًا ميزة مهمة تساعدك على تقليل استعمالك للهاتف وحمله وقت أقل، كما انها تكون أقل تشتيتًا عندما ترد على الإشعارات من خلال الكمبيوتر فلا تمسك الهاتف وتظل تتصفح تطبيقات التواصل الإجتماعي لفترة طويلة، الوصول للإشعارات من خلال الكمبيوتر فعلًا ميزة مهمة جدًا.

الاتصال لاسلكي بالكامل

هي ميزة بديهية ويجب أن تتواجد في أي تطبيق ربط بين الكمبيوتر واللابتوب، هي ميزة وجود اتصال لاسلكي بالكامل في عملية الربط هذه، المميز هنا أن الإتصال يكون مستقرًا جدًا بين التطبيق والهاتف، فلا تجد نفسك كل فترة تريد التأكد ان الإتصال يعمل بكفائته ولا تحتاج كل فترة فتح التطبيق، فقط تترك التطبيق في الخلفية والاتصال سيتم بكامل كفائته بدون أي مشاكل، فهذه نقطة مهمة جدًا ومميزة جدًا في KDE Connect.

المميزات في نقاط

مشاركة الحافظة Clipboard بين الهاتف والكمبيوتر

مشاركة الملفات بسهولة والروابط بين الهاتف والكمبيوتر

الوصول الى اشعارات الهاتف والمكالمات من خلال الكمبيوتر

التحكم في الهاتف من خلال الكمبيوتر والعكس

استعمال الهاتف كـTouchpad لجهاز الكمبيوتر

استعمال الهاتف كـPointer في العروض التقديمية لجهاز الكمبيوتر

كيفية تثبيت KDE Connect

حمل البرنامج من الأعلى على الهاتف والكمبيوتر

افتح البرنامج على الجهازين سيظهر لك الهاتف على الكمبيوتر كالصورة

اضغط على الهاتف لبدأ الربط بين الجهازين

اضغط على Pair

سيظهر لك اشعار على الهاتف من أجل الإقتران قم بالموافقة

هكذا تم ربط الهاتف بالكمبيوتر عن طريق التطبيق

مقارنة سريعة بين KDE Connect و Phone Link

التطبيقان من أفضل تطبيقات الربط بين الهاتف والكمبيوتر وقد رشحناهما في مقالنا السابق حول أفضل تطبيقات الربط بين الهاتف والكمبيوتر، لكن في المقارنة بينهما فما يميز Phone Link أنه من تطبيقات النظام في ويندوز وهواتف سامسونج، يعمل بدون حمل زائد على الجهاز (حتى وان كان هذا الحمل ضعيفًا) لكن استعمال التطبيق كتطبيق نظام أفضل من استعماله كتطبيق طرف ثالث من ناحية الاستقرار وسهولة الاستعمال، ما يعيبه هو انه متاح على ويندوز فقط، وفي نفس الوقت بعض مزايا التطبيق حصرية على أجهزة Samsung وMicrosoft Surface Duo فقط، ما يجعلني استعمله هو ان هاتفي Samsung فهو بالنسبة لي أفضل، لكن على النقيض فتطبيق KDE Connect يحول عيوب Phone Link الى مزايا؛ فكل مزاياه متاحة على كل الهواتف وهو متاح على أكثر من نظام تشغيل، ويحول مزايا Phone Link الى عيب؛ وهو ان التطبيق ليس مضمنًا في أي نظام وهو تطبيق طرف ثالث وتطبيقات الطرف الثالث اقل استقرارًا من تطبيقات النظام، لكن ان نظرت للأمر بنظرة كاملة فتطبيق KDE Connect مميز فعلًا ولن تشعر بأي مشاكل عندما تستعمله.