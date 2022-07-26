شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شواحن من الجيل الثالث تقوم بتحسين مراقبة درجة الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أنكر عن شواحن الجيل الثالث من نيتريد الغاليوم (GaN) ، بعد أكثر من عام بقليل من الدفعة السابقة، تقوم الشركة بوضع علامة تجارية على المجموعة الجديدة من طوب الطاقة وأجهزة الشحن المحمولة.

وقالت Anker إنها عملت مع العديد من الشركاء لإنشاء منتجات تدوم لفترة أطول وأكثر استدامة، تدعي أن GaNPrime هو "نظام الشحن متعدد الأجهزة الأكثر ذكاءً والأقوى والأخضر على الإطلاق".

وتتميز شواحن GaNPrime بأحدث إصدار من تقنية Anker PowerIQ ، والتي يمكنها اكتشاف احتياجات الطاقة لكل جهاز متصل به وضبط توزيع الطاقة تلقائيًا لكل منفذ USB-C كل ثلاث دقائق.

وتقول Anker أنه عندما يتم شحن جهازي كمبيوتر محمول من نوع MacBook Pro مقاس 67 وات 14 بوصة في وقت واحد، فإن جهاز GaNPrime سيقلل من وقت الشحن الإجمالي بمقدار 62 دقيقة، وتقول أيضًا إن أجهزة الشحن GaNPrime متوافقة مع أكثر من 1000 جهاز محمول.

وعلاوة على ذلك ستعمل ميزة تسمى ActiveShield 2.0 على مراقبة درجات الحرارة وضبط خرج الطاقة لحماية الأجهزة المتصلة بالشاحن. يقول Anker إنه زاد من وتيرة الكشف عن درجة الحرارة بنسبة 75 في المائة مقارنة بالأجيال السابقة - فهو يراقب درجات الحرارة 3 ملايين مرة في اليوم وفقا لما نقله موقع Engadget.

تدعي أنكر أن أجهزتها الجديدة أصغر بكثير من العروض المماثلة في السوق. على سبيل المثال ، تقول أن الشاحن 150W 747 هو أكثر إحكاما بنسبة 38 بالمائة من شاحن Apple 140W.

وفي الوقت نفسه، يقول Anker إن نماذج GaNPrime تعمل على تحسين كفاءة التيار المتردد إلى طاقة التيار المستمر بنسبة 2% مقارنة بمنتجات GaN السابقة.

ويدعي Anker أن التحول من السيليكون القديم إلى أشباه الموصلات الجديدة من GaN يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 30 بالمائة أيضًا.

هناك ستة أجهزة في تشكيلة GaNPrime الأولية، وكلها متاحة ابتداءً من اليوم في الولايات المتحدة. يحتوى الشاحن 65 واط على منفذ USB-A ومنفذين USB-C. يحتوي قطاع الطاقة 615 USB على منفذي تيار متردد إضافيين. هذا أيضًا شاحن بقوة 65 واط.

التالي هو شاحن 737، الذي يبلغ إنتاجه الأقصى 120 واط، ووفقًا لـ Anker ، يمكنه شحن MacBook Pro مقاس 16 بوصة بالكامل في 1.5 ساعة، هذا الطراز، الذي يحتوي على منفذ USB-A وثلاثة منافذ USB-C.

وكذلك شاحن 747 الأكثر قوة لديه قدرة قصوى تبلغ 150 وات ومنفذ USB-A وثلاثة منافذ USB-C.

محطة الشحن النحيفة 727 عبارة عن شريط طاقة مزود بمنفذي تيار متردد ومنفذين USB-C ومنفذين USB-A، تدعي Anker أنها أرفع بنسبة 50% من شرائح الطاقة التقليدية، إنه يوفر خرجًا بحد أقصى 100 واط عبر USB-C.

تتضمن تشكيلة GaNPrime بنك الطاقة 733، يمكنه إخراج ما يصل إلى 65 واط عبر التيار المتردد ويوفر إخراج تيار مستمر يبلغ 30 واط (أي عندما يكون في وضع البطارية)، يحتوي على منفذ USB-A ومنفذين USB-C.