تكنولوجيا: سارة صبرى أول مصرية تشارك فى رحلات السياحة الفضائية على متن «نيو شيبرد»

فى يونيو 2021، باعت Blue Origin مزادا على مقعد فى رحلتها الأولى مقابل 28 مليون دولار - أى أكثر من 100 ضعف ما تفرضه Virgin Galactic مقابل تجربة مماثلة، وبعد أن قال الفائز إنه لم يتمكن من القيام بالرحلة بسبب تعارض فى الجدول الزمنى، تم بيع المقعد إلى ثانى أعلى مزايد، والذى دفع نفس المبلغ تقريبا.

لكن راكبا كان من المقرر أن يسافر فى ديسمبر دفع مليون دولار فقط مقابل مقعده، وفقا لتيم كريسمان، الضابط السابق فى وكالة المخابرات المركزية والمؤسس المشارك لمؤسسة المستقبل، وهى منظمة غير ربحية تدافع عن تطوير البنية التحتية فى الفضاء، وقال كريسمان إن الراكب هو عضو مجلس إدارة فى المنظمة غير الربحية.

ولم يدفع العديد من الركاب شيئا، حيث كانوا يسافرون بصفتهم «ضيوف شرفاء» لشركة Blue Origin، وشمل ذلك رائد الطيران والى فونك، وممثل ستار تريك ويليام شاتنر، ونجم كرة القدم السابق مايكل ستراهان، ولورا شيبرد تشرشلى، ابنة رائد الفضاء آلان شيبرد «الذى أطلقت شركة بلو أوريجين على اسمه صاروخها».

كذلك لم يدفع البعض لشركة Blue Origin مباشرة، ولكن كان لديه رعاة يغطون التكلفة، فمثلا كاتيا إشازاريتا، مهندسة كهربائية تبلغ من العمر 26 عاما وتستضيف عرضا علميا على YouTube، حلقت فى رحلة فى 4 يونيو مدفوعة الثمن من Space for Humanity وهى نفس المؤسسة التى ترعى سارة صبرى، وهى منظمة غير ربحية أسسها ديلان تايلور، المستثمر الذى سافر فى مهمة New Shepard فى ديسمبر 2021.

ورفضت منظمة Space for Humanity الكشف عن تكلفة التذاكر، لكنها قالت إنها دفعت بدعم من ركاب New Shepard السابقين، وفى يونيو 2021 تبرع الفرع غير الربحى لـBlue Origin، Club for the Future، بمليون دولار إلى Space for Humanity بأموال من عائدات المزاد من رحلة Blue Origin الأولى.