شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يغازل المبدعين بميزة مشاركة أرباح الموسيقى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح برنامج جديد لمشاركة الأرباح من ميتا لمنشئي مقاطع الفيديو على فيسبوك جني الأموال من مقاطع الفيديو التي تتضمن موسيقى مرخصة.

وأعلنت ميتا عبر منشور مدونة عن إطلاق Music Revenue Sharing ، وهو برنامج جديد يتيح للمبدعين كسب المال من مقاطع الفيديو التي تتضمن "موسيقى مرخصة من فنانين مشهورين".

ويعني البرنامج الجديد بشكل أساسي أنه يُسمح لمنشئي الفيديو على فيسبوك بكسب جزء من "إيرادات الإعلانات أثناء البث" على مقاطع الفيديو التي أنشأوها ولكنهم أضافوا أيضًا موسيقى مرخصة إليها.

وفي الماضي كان يُسمح لمنشئي المحتوى على Facebook باستخدام الموسيقى المرخصة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ولكن بعد ذلك لم يتمكنوا من جني الأموال من مقاطع الفيديو هذه.

لكن مع إطلاق برنامج مشاركة أرباح الموسيقى، يُسمح للمبدعين حاليا بالقيام بذلك ويمكنهم كسب 20% من حصة الأرباح. يذهب جزء من الإيرادات أيضًا إلى مالكي حقوق الموسيقى و ميتا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وفيما يتعلق "بالموسيقى الشعبية"، قدم إعلان نشر مدونة ميتا بعض الفنانين الرئيسيين كأمثلة، بما في ذلك Post Malone و Tove Lo.

لكن هناك متطلبات وقواعد الأهلية للمشاركة في هذا البرنامج:

يجب ألا تقل مدة مقاطع الفيديو عن 60 ثانية ولا يمكن أن تكون بكرات.

يجب أيضًا نشر مقاطع الفيديو المؤهلة على صفحة Facebook.

يتعين على منشئي المحتوى اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى المرخصة على Facebook. يمكن الوصول إلى هذه المكتبة في Creator Studio.

لا يمكن أن تكون الأغنية التي تختارها هي محور التركيز الرئيسي للفيديو.

ويقول إعلان Meta أن الفيديو مطلوب أن يحتوي على "مكون مرئي".

لكي يكون المبدعون مؤهلين للمشاركة في برنامج Music Revenue Sharing ، من المتوقع أن يفي منشئو فيسبوك بمتطلبات الأهلية للإعلانات أثناء البث ومعايير تحقيق الدخل.

لا يزال محتوى منشئي المحتوى خاضعًا لسياسات فيسبوك و "إرشادات الموسيقى".

بدأ برنامج Music Revenue Sharing طرحه عالميًا، ولكنه مخصص لمنشئي المحتوى المؤهلين أثناء البث على وجه التحديد.

في الوقت الحالي سيبدأ تحقيق الدخل من المحتوى المؤهل عبر الإعلانات ضمن البث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتوسع تحقيق الدخل من المحتوى في هذا البرنامج في جميع أنحاء العالم في الأشهر المقبلة.