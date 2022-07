شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Amazon Prime يهددون بإلغاء الاشتراكات بعد ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر مستخدمو أمازون برايم "Amazon Prime" بالغضب من الإعلان عن زيادة رسوم الاشتراك في خدمة التوصيل والبث بنسبة 20%، حيث أرسلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء تفيد بأن السعر الشهرى لـ Prime سينتقل من 7.99 جنيه إسترليني إلى 8.99 جنيه إسترلينى.

وأوضح تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه سيتم تطبيق تغيير السعر اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، للعملاء الجدد، أو في تاريخ التجديد التالي للعملاء الحاليين، وستزيد العضوية السنوية أيضًا من 79 جنيهًا إسترلينيًا إلى 95 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا في المملكة المتحدة، بينما يهدد عملاء بإلغاء الاشتراكات بسبب هذه الزيادة فى الأسعار.



امازون برايم

ولجأ العملاء إلى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للتعبير عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، والذى ألقت أمازون باللوم فيه على زيادة التضخم وتكاليف التشغيل، ووصف المشتركون، الزيادة بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، حيث أشار أحدهم إلى أن صافي دخل الشركة بلغ 33 مليار دولار (28 مليار جنيه إسترليني) في عام 2021.

وشاركت إحدى مستخدمي تويتر، "سكرين شوت" من حسابها الشخصى للبريد الإلكتروني الذى تلقته هذا الصباح للإعلان عن تغيير السعر، قائلة: "نحن في خضم أزمة غلاء المعيشة، أيها الفتيان".

ويشعر العملاء بالارتباك بسبب زيادة رسوم الاشتراك السنوية بمقدار 16 جنيهًا إسترلينيًا، لكن الرسوم الشهرية زادت بمقدار 1 جنيه إسترليني فقط، وهذا يعني أن العملاء السنويين سيدفعون 4 جنيهات إسترلينية كل عام أكثر من العملاء الشهريين لنفس الخدمة، فيما تقدم أمازون توصيلًا مجانيًا غير محدود وبثًا ترفيهيًا ورياضة حية من خلال خدمة اشتراك Prime الخاصة بها.



تغريدة احد المشتركين

وقالت متحدثة باسم الشركة: إن "Prime تقدم أفضل ما في التسوق والترفيه، وتستمر في التحسن كل عام، لقد قمنا بزيادة عدد المنتجات المتاحة مع توصيل Prime غير محدود وسريع، وأضفنا مؤخرًا خدمة توصيل البقالة الطازجة فائقة السرعة، وقمنا بتوسيع نطاق الترفيه الرقمي عالي الجودة لدينا بشكل كبير، بما في ذلك التلفزيون والأفلام والموسيقى والألعاب والكتب، ومع استمرار ارتفاع التضخم وتكاليف التشغيل في المملكة المتحدة، سنغير سعر Prime".

وضخت أمازون، مليارات الجنيهات الاسترلينية في محتواها المتدفق في السنوات الأخيرة، مع المسلسلات الأصلية مثل The Boys و The Terminal List، وفي سبتمبر القادم، ستصدر منصة Prime Video سلسلة The Lord Of The Rings: The Rings Of Power، والتي كلفت ما يقدر بنحو 750 مليون جنيه إسترليني من تكاليف الحقوق والتصوير.

تستثمر الشركة أيضًا الملايين في الحقوق الرياضية، بعد أن حصلت في وقت سابق من هذا الشهر على حقوق عرض بعض مباريات دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من عام 2024، إضافة إلى حقوقها في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كل موسم.

يأتي ذلك بعد أشهر من قيام Netflix بزيادة الخطط الأساسية والقياسية بمقدار 1 جنيه إسترليني شهريًا، في حين تم دفع خطتها المميزة إلى أعلى بمقدار 2 جنيه إسترليني، بعد 18 شهرًا فقط من الزيادة السابقة، وقالت شركة البث العملاقة إن تغييرات الأسعار ستسمح لها "بمواصلة الاستثمار في أفضل إنتاجات المملكة