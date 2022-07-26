شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون: اكتشاف الـ 600 نجم النابض بتلسكوب FAST اللاسلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن علماء الصين اكتشفوا أكثر من 600 نجم نابض باستخدام التلسكوب اللاسلكي FAST، والنجوم النابضة، هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية جدا، تنبعث منها نبضات دورية منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، التي تتكون أثناء انفجارات النجوم (سوبرنوفا)، وبالنظر لكثافتها العالية وسرعة دورانها، يعتقد أنها توفر للعلماء ظروفا مثالية لدراسة قوانين الفيزياء.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول جيانج بينج كبير مهندسي التلسكوب FAST، "دخلت فترة البحث والمراقبة باستخدام تلسكوب FAST اللاسلكي المرحلة الذهبية، بفضل استقرار عمل المعدات".

كما أن استخدام التلسكوب FAST الذي دخل الخدمة الفعلية فى شهر يناير 2020 في المراقبة وقدرته العالية على التقاط الإشارات، سمح له بالعمل أفضل من التلسكوبات اللاسلكية الأخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن مساحة الأرض التي يشغلها التلسكوب FAST تعادل مساحة 30 ملعبا لكرة القدم وبلغت كلفته 180 مليون دولار. ويعتبر التلسكوب اللاسلكي هو الأعلى حساسية في العالم.