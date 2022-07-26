شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاى يحصل على شعار جديد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل جوجل بلاى على شعار جديد اليوم احتفالًا بمرور 10 أعوام على تأسيسه، قامت جوجل بتعديل الشكل العام لشعار جوجل بلاى الخاص بها بشكل طفيف، ولكن أبرز التغييرات هي الألوان الأقل حيوية والتي تتطابق بشكل وثيق مع درجات اللون الأخضر والأصفر والأزرق والأحمر التي تستخدمها جوجل للعديد من خدماتها الأخرى، إنه تعديل دقيق يكمل أيضًا شعار كروم الجديد الذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام.

يوضح تيان ليم، نائب رئيس جوجل بلاي، "إننا نقدم شعارًا جديدًا يعكس بشكل أفضل سحر جوجل ويطابق العلامة التجارية التي تشاركها العديد من منتجات الشركة - البحث والمساعد والصور وجيميل وغيرها"، يمثل الشعار الجديد والأيقونة أيضًا مرور 10 سنوات على جوجل بلاي بعد إعادة تسميته من Android Market في عام 2012.

يقول ليم: "بعد عقد من الزمن يستخدم أكثر من 2.5 مليار شخص في أكثر من 190 دولة جوجل بلاي شهريًا لاكتشاف التطبيقات والألعاب والمحتوى الرقمي"، "ويعمل معنا أكثر من مليوني مطور لبناء أعمالهم والوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم" وفقا لموقع ذا فيرج.

للاحتفال بمرور 10 سنوات على استخدام جوجل بلاي، تقدم جوجل أيضًا تعزيزًا لنقاط جوجل بلاى، إذا قمت بتنشيط معزز النقاط (تختلف تواريخ البدء حسب البلد)، فستربح 10 أضعاف على المشتريات، بما في ذلك معظم العناصر داخل التطبيق.