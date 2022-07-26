شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الوضع المخفى على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح لك واتساب قريبًا بإخفاء حالتك على الإنترنت لأول مرة، مما يسمح للمستخدمين بتصفح التطبيق دون تنبيه زملائهم.

وفقًا لما ذكره أحد التسريبات الموثوق به، فإن ما يسمى "وضع التخفي" سيتيح لك استخدام التطبيق دون الكشف عن اتصالك بالإنترنت.

فى الوقت الحالى، من المستحيل إخفاء حقيقة أنك متصل بالإنترنت.

كل ما يمكنك فعله هو إخفاء حالة "آخر ظهور".

لكن المحققين فى WABetaInfo اكتشفوا ميزة جديدة "قيد التطوير" تتيح لك الاختباء عندما تكون متصلًا بالإنترنت.

لقد أبلغوا لأول مرة عن الأداة القادمة فى وقت سابق من هذا الشهر وألقوا مزيدًا من الضوء عليها فى منشور مدونة يوم الأربعاء.

تم اكتشاف دليل على التغيير فى النسخة التجريبية من WhatsApp المستخدمة لاختبار الميزات الجديدة.

ستتوفر الميزة الجديدة فى الإعدادات ثم الخصوصية ثم آخر ظهور على الإنترنت.

تم انتقاد WhatsApp فى الماضى لعدم السماح للمستخدمين بإخفاء حالاتهم عبر الإنترنت على التطبيق.

قال WABetaInfo: "قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء رغبة الناس فى استخدام WhatsApp فى وضع التخفي".

"يريد بعض المستخدمين استخدام WhatsApp دون أن يزعجهم الآخرون.

"أو يشعرون أنهم مطاردون من قبل شخص ما."

لكن لا يوجد تاريخ إصدار مضمون لهذه الميزة الجديدة.

لم يتم إجراء اختبار تجريبى مناسب، لذلك قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر ليتم طرحه لعامة الناس.

إذا كنت ترغب فى تجربة أحدث ميزات WhatsApp أولًا، فاتبع دليل للانضمام إلى الإصدار التجريبي.

كيفية الحصول على WhatsApp beta وفقا لما نقله ذا صن.

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكى، يجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبرى الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبى من التطبيق.