شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق بنجاح وحدة وينتيان مع اقتراب محطة الفضاء من الاكتمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح وحدتها الثانية، المسماة Wentian ، إلى محطة الفضاء Tiangong في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي عبر SpaceNews" وأقلعت Wentian على متن صاروخ Long March 5B من موقع Wenchang للإطلاق الفضائي في هاينان، الصين في الساعة 2:22 صباحًا بالتوقيت الشرقي (2:22 مساءً بالتوقيت المحلي)، ورسو في محطة الفضاء تيانجونج بعد حوالي 13 ساعة في الساعة 3:13 مساءً بالتوقيت الشرقي (3:13 صباحًا) محلي).

تحتوي وحدة وينتيان على معدات تسمح لرواد الفضاء الصينيين، المعروفين أيضًا باسم رواد الفضاء، بإجراء تجارب علمية مختلفة خلال فترة وجودهم في المحطة، كما لاحظت صحيفة نيويورك تايمز، ستوفر الوحدة الإضافية أيضًا ثلاث مساحات إضافية للنوم، بالإضافة إلى غرفة معادلة ضغط أخرى يمكن لأفراد الطاقم استخدامها لإجراء السير في الفضاء.

في يونيو، أرسلت الصين طاقم شنتشو 14 المكون من ثلاثة أفراد إلى تيانجونج للتحضير لوصول وينتيان. Mengtian ، وحدة المختبر الثالثة والأخيرة بالمحطة، من المقرر إطلاقها في Long March 5B في أكتوبر، سيؤدي ذلك إلى استكمال محطة الفضاء تيانجونج ، وتشكيل هيكل على شكل حرف T بمجرد أن ترسو الوحدة النهائية.

هناك بعض المخاوف بشأن المكان الذي سينتهي به المطاف بصاروخ Long March 5B الضخم بعد أن أطلق وينتيان. بينما تسقط معظم الصواريخ بأمان مراحلها السفلية في المحيط، فإن هذا النوع من الصواريخ يفعل الأشياء بشكل مختلف، كما تلاحظ SpaceNews ، فإنها تنقل حمولتها عن طريق إطلاق مرحلتها الأولى بالكامل في مدار أرضي منخفض، دون أي وسيلة لإعادة توجيه أو التحكم في حركتها عندما تنهار على الأرض.

في عام 2020، تم إلقاء اللوم على الصاروخ في الحطام المعدني الذي انتهى به المطاف في ساحل العاج، كما أنها انحدرت بشكل غير منضبط إلى المحيط الهندي بعد أن سلمت وحدة تيانخه الأساسية إلى الفضاء العام الماضي.