تكنولوجيا: بعد مشاركة "سارة صبرى" فى رحلة فضاء "نيو شيبرد".. كم تبلغ تكلفة المقعد فى المركبة؟

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin عن الطاقم الذي سيسافر في مهمتها New Shepard-22 والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبري والتى تعد أول شخص من مصر يطير إلى الفضاء، إضافة إلى المؤسس المشارك Dude Perfect Coby Cotton، ورجل الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائدة التكنولوجيا كلينت كيلي الثالث.

كم تبلغ أسعار رحلة الفضاء السياحية على متن New Shepard

رغم أن Blue Origin تقود سباق السياحة الفضائية، لكن ما يدفعه هؤلاء الركاب مقابل تذاكرهم في نيو شيبرد يعد لغزًا، حيث لا تعلن Blue Origin عن الأسعار على صفحة حجز رحلات الطيران، ويقول الركاب إنهم دفعوا من صفر إلى ما يقرب من 30 مليون دولار، ويقول المطلعون على الصناعة إن سعر تذكرة Blue Origin مصمم خصيصًا للمسافرين الأفراد بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.

حيث قال رومان تشيبوروخا ، الشريك المؤسس لـ SpaceVIP ، وهي منصة تساعد الأثرياء في رحلات الفضاء ، بما في ذلك Blue Origin ، إنه نوع من صفقة شاملة :"الأمر لا يتعلق بالمال ؛ يتعلق الأمر بهويتك ، ورأس المال الاجتماعي الخاص بك ، وما إذا كنت تتماشى مع أهداف إطلاقها، وقد رفضت Blue Origin مناقشة استراتيجية التسعير الخاصة بها".

ويتبع معظم منافسي Blue Origin نهجًا أبسط، حيث تبيع Virgin Galactic رحلة مدتها 90 دقيقة إلى مساحة شبه مدارية مقابل 450 ألف دولار لكل مقعد، وتتقاضى شركة Space Perspectiveحوالي 125 ألف دولار عن كل شخص في رحلة مدتها ست ساعات إلى طبقة الستراتوسفير في كبسولة مضغوطة محمولة بالبالون.

حتى تجربة الفضاء التي يصعب الوصول إليها لها ثمن: تقوم شركة Axiom Space ، وهي شركة ناشئة في تكساس ، بتسويق رحلة مدتها 10 أيام إلى International Space مقابل 55 مليون دولار.

في يونيو 2021 ، باعت Blue Origin مزادًا على مقعد في رحلتها الأولى مقابل 28 مليون دولار - أي أكثر من 100 ضعف ما تفرضه Virgin Galactic مقابل تجربة مماثلة، وبعد أن قال الفائز إنه لم يتمكن من القيام بالرحلة بسبب تعارض في الجدول الزمني ، تم بيع المقعد إلى ثاني أعلى مزايد ، والذي دفع نفس المبلغ تقريبًا.

لكن راكبًا كان من المقرر أن يسافر في ديسمبر دفع مليون دولار فقط مقابل مقعده، وفقًا لتيم كريسمان، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية والمؤسس المشارك لمؤسسة المستقبل، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن تطوير البنية التحتية في الفضاء، وقال كريسمان إن الراكب هو عضو مجلس إدارة في المنظمة غير الربحية.

ولم يدفع العديد من الركاب شيئًا، حيث كانوا يسافرون بصفتهم "ضيوف شرفاء" لشركة Blue Origin، وشمل ذلك رائد الطيران والي فونك ، وممثل ستار تريك ويليام شاتنر، ونجم كرة القدم السابق مايكل ستراهان، ولورا شيبرد تشرشلي ، ابنة رائد الفضاء آلان شيبرد (الذي أطلقت شركة بلو أوريجين على اسمه صاروخها).

كذلك فلم يدفع البعض لشركة Blue Origin مباشرةً ولكن كان لديه رعاة يغطيون التكلفة،فمثلا كاتيا إشازاريتا ، مهندسة كهربائية تبلغ من العمر 26 عامًا وتستضيف عرضًا علميًا على YouTube ، حلقت في رحلة في 4 يونيو مدفوعة الثمن من Space for Humanity وهي نفس المؤسسة التى ترعي سارة صبري، وهي منظمة غير ربحية أسسها ديلان تايلور، المستثمر الذي سافر في مهمة New Shepard في ديسمبر 2021.

ورفضت منظمة Space for Humanity الكشف عن تكلفة التذاكر، لكنها قالت إنها دفعت بدعم من ركاب New Shepard السابقين، وفي يونيو 2021 ، تبرع الفرع غير الربحي لـ Blue Origin ، Club for the Future ، بمليون دولار إلى Space for Humanity بأموال من عائدات المزاد من رحلة Blue Origin الأولى.