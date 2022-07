شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وهاتف iPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يمتلك العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، وفيما يلى نقارن بين Nothing Phone (1) وiPhone 11 Pro Max كما يلى:

هاتف Nothing Phone (1)

الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

هاتف iPhone 11 Pro Max

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:OLED .

المعالج: Apple A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: ios 13.

البطارية: 3969 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.