شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Pro تصل بتصميم "متطور" جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل ستكشف النقاب عن الجيل التالي من Apple Watch جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 14 في وقت لاحق من هذا العام، وقبل ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة قد تطلق إصدارًا ثالثًا متينًا من Apple Watch أيضًا.

كما وصلت العديد من التسريبات والشائعات المتعلقة بما يسمى Apple Watch القوية التي من المحتمل أن تحمل لقب "Pro"، حيث أن التوقعات حول Apple Watch Pro هي أنها ستحتوي على شاشة أكبر وعمر بطارية أطول ومستشعر درجة حرارة الجسم الجديد.

والآن، شارك مارك جورمان من Bloomberg في أحدث نشرته الإخبارية Power On بعض الأفكار حول Apple Watch Pro القادم، حيث تكشف النشرة الإخبارية عن تفاصيل تصميم الساعة، إذ لاحظ Gurman أن Apple ستقدم "تطورًا" للتصميم المستطيل الحالي مع Watch Pro. وأوضح أيضًا أن Apple Watch Pro لن تتميز بتصميم دائري ولن يكون لها حواف مسطحة كما سمعنا سابقًا من خلال التسريبات والشائعات.

وتذكر النشرة الإخبارية أيضًا أن الساعة ستتميز بشاشة أكبر بنسبة 7 ٪ مقارنةً بالطراز القياسي، أيضًا، من المرجح أن تتميز الساعة بمواد أكثر متانة لتلك القدرات القوية الإضافية، وفي الوقت نفسه، ذكرت 9to5Mac بالفعل أن Apple تختبر تطبيق Workout المعاد تصميمه لطراز Apple Watch Pro مع مزيد من التفاصيل حول التدريبات.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أيضًا أن تحمل الساعة جميع المستشعرات العادية، وذكر Gurman في وقت سابق أن مستشعرات ضغط الدم والجلوكوز لن تشق طريقها إلى الجيل التالي من Apple Watch.