شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX ترسل 46 قمراً صناعياً من Starlink إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في هذه العملية، نجح الملياردير التكنولوجي "إيلون ماسك" الذي يدير SpaceX في محاولته الثانية لإطلاق 46 قمراً صناعياً ضمن مشروع Starlink في مدار الأرض بنجاح.

وعلى منصة التدوين المصغرة Twitter، هنأ Musk فريق SpaceX على عدد قياسي من عمليات الإطلاق، وكتب SpaceX على موقع التدوين المصغر: "تم تأكيد نشر 46 قمراً صناعياً من Starlink - استكمالاً لمهمة SpaceX الثانية والثلاثين لعام 2022".

ووفقًا لموقع ProfoundSpace ، فإن صاروخ فالكون 9 المكون من مرحلتين، انطلق بنجاح من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، وسمح الإطلاق لـ SpaceX بتجاوز 31 إطلاقًا قياسيًا لعام 2021 مع إطلاق رقم 32 في عام 2022 وما زال العد.

وأكملت المرحلة الأولى من Falcon 9 مهمتها أيضًا، حيث هبطت على قمة طائرة بدون طيار "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ كما هو مخطط لها، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، وقبل هذا الجهد، أطلقت SpaceX مؤخرًا مجموعة من Starlinks من Vandenberg في 11 يوليو.

وفي تلك المناسبة، وصلت مجموعة أخرى من 46 قمرا صناعيا من Starlink إلى الفضاء وهبط الصاروخ بنجاح على متن الطائرة بدون طيار، وأطلقت سبيس إكس دفعات أكثر بكثير من Starlink من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كان آخرها من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا في 17 يوليو.

ولدى Starlink أكثر من 2800 قمر صناعي فردي من Starlink تم إطلاقها في المدار حيث تسعى الشركة إلى بناء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وكانت المجموعة 3-2 هي إطلاق Starlink الرابع لـ SpaceX في يوليو وحده.

تهدف الوكالة المملوكة لـ Musk إلى بناء الكوكبة بسرعة.

لديها موافقة الجهات التنظيمية لإرسال 12000 مركبة ستارلينك إلى المدار، كما تطلب الشركة من جهة تنظيمية دولية الموافقة على 30 ألف قمر صناعي بعد ذلك.