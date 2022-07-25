شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتوصل لتسوية ضد "ضريبة Netflix" في شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة آبل بتسوية الدعوى القضائية مع شيكاغو بشأن ما يسمى "ضريبة Netflix" في المدينة ، وفقًا لتقرير من The Hollywood Reporter.

وفرضت الضريبة ضريبة بنسبة 9% على "الملاهي التي يتم تسليمها إلكترونيًا" - والتي تستهدف بشكل أساسي خدمات البث المباشر.

لم يتم الإعلان عن الشروط الدقيقة للتسوية، رغم ذلك ذكرت وكالة بلومبرج العام الماضي، أن الإيرادات من الضريبة - التي يُعتقد على نطاق واسع أنها الأولى من نوعها - نمت إلى أكثر من 30 مليون دولار في العام المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقدمت شيكاغو الضريبة الجديدة في عام 2015 لأنها حاولت تعويض الإيرادات المفقودة من المتاجر التقليدية وفقا لموقع ذا فيرج.

رفعت شركة آبل طعنها في عام 2018 ، وكانت واحدة من العديد من المجموعات والشركات التي تعترض على القانون.

ومن بين الشركات الأخرى التي أثارت تحديات قانونية شركة Sony Interactive Entertainment ، ورابطة تجارة ألعاب الفيديو وجمعية Entertainment Software Association (ESA) ، ومجموعة مناصرة تمثل Netflix و Hulu و Spotify.

تغطي الضريبة "الملاهي التي يتم تسليمها إلكترونيًا".

أدى عدد الاعتراضات التي تواجه الضريبة إلى تأخير دعوى Apple ضد المدينة.

تم تعليق القضية لأكثر من عامين بينما شق التحدي من مستخدمي خدمات البث طريقه عبر المحاكم.

ولكن بمرور الوقت تم البت في هذه الطعون القانونية الأخرى نيابة عن شيكاغو (ولم يتم إبطالها في الاستئناف) ، أو تمت تسويتها أو إسقاطها.

في الأسبوع الماضي، رفض أحد القضاة شكوى أبل المعدلة ، والتي زعمت أن الضريبة غير دستورية.

اختارت شركة آبل عدم إعادة التعبئة وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

على الرغم من أن الإيرادات من "ضريبة Netflix" ليست سوى جزء صغير من الدخل الضريبي للمدينة البالغ حوالي 1.5 مليار دولار، إلا أن ضريبة بلومبرج تشير إلى أن الإيرادات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وجلبت الضريبة 9.4 مليون دولار في أول عام كامل لها في عام 2017، وارتفعت إلى 28.8 مليون دولار في عام 2020، و 31.2 مليون دولار في عام 2021 من 47 شركة مسجلة بموجب القواعد.

وفي المقابل تضررت الكثير من ضرائب الأعمال المحلية الأخرى في المدينة بشدة عندما أجبر الوباء على إغلاق المواقع المادية.