شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تضيف سياسة "18+" لمحتوى البالغين فى Horizon Worlds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف جعلها أكثر سهولة في الاستخدام، قامت شركة Meta العملاقة للتكنولوجيا بتحديث سياسات المحتوى الخاصة بها لمستخدمي Horizon Worlds وقدمت نظامًا جديدًا لتصنيف المحتوى "للجمهور الناضج".

ووفقًا لـ UploadVR ، قام العملاق التكنولوجي بوضع علامة على التغيير في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى مستخدمي Horizon Worlds ، لإبلاغهم أن المنشئين بحاجة إلى تطبيق تصنيف المحتوى على عوالمهم لإظهار ما إذا كان مناسبًا لجميع الأعمار أو للمستخدمين الناضجين فقط (سن 18) وأكثر).

وإذا لم يتخذ منشئو المحتوى أي إجراء ولم يحدّثوا عوالمهم الحالية خلال الشهر المقبل، فإن هذه العوالم "ستتجاوز 18 عامًا بشكل افتراضي بغض النظر عن المحتوى الموجود في العالم"، ويمكن لمنشئي المحتوى العثور على خيار التصنيف الجديد في علامة التبويب "العالم" في وضع البناء، والذي يمكن تعديله في أي وقت.

ويأتي التغيير في الوقت الذي تقوم فيه Meta بفصل حسابات فيس بوك من التجربة الأساسية لسماعات الرأس Quest VR الخاصة بها واستبدالها بحسابات Meta التي تتطلب اسمًا و"تاريخ الميلاد حتى نتمكن من التحقق من عمرك"، وفقًا للتقرير.

وقد طلب فيس بوك من الأشخاص استخدام الاسم "هم يذهبون في الحياة اليومية" مع سياسته السابقة، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لحسابات Meta، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت Meta عن إعداد جديد يُعرف باسم Voice Mode في Horizon Worlds يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم، وتتيح الميزة لمستخدمي سماعات الرأس Quest 2 VR اختيار كيفية سماعهم للأشخاص غير الموجودين في قائمة الأصدقاء، بما في ذلك خيار لا تسمع أحاديث غير مرغوب فيها على الإطلاق.