شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تسريع وقت تمهيد Xbox Series X / S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على تسريع وقت التمهيد لوحدات تحكم Xbox Series X / S الخاصة بها، ذلك في أحدث إصدارات اختبار Xbox Insider للوحة معلومات Xbox ، تم تقليل وقت بدء التمهيد البارد بحوالي 5 ثوانٍ، تمكنت مايكروسوفت من تسريع تسلسل التمهيد من خلال إنشاء رسوم متحركة أقصر للتمهيد.

لاحظ مختبرو Xbox وقت تمهيد أسرع مؤخرًا، وأكدت مايكروسوفت التغييرات يوم الجمعة الماضية، يقول جوش مونسي، مدير التسويق المتكامل لـ Xbox ، إن الشركة أنشأت "رسوم متحركة أقصر للتمهيد (حوالي 4 ثوانٍ) من الرسوم المتحركة الأصلية للتمهيد (9 ثوانٍ تقريبًا)، مما يساعد على تقليل وقت بدء التشغيل الإجمالي."

سيستفيد مالكو Xbox Series X / S من أوقات التمهيد الأسرع فقط إذا تم ضبط وحدات التحكم الخاصة بهم على وضع Energy Saver بدلاً من وضع الاستعداد، وضع توفير الطاقة يعني إيقاف تشغيل وحدة التحكم بالكامل، بدلاً من الدخول في حالة الاستعداد، هذا يعني أنه لا يمكنك تشغيل وحدة التحكم والبدء في اللعب على الفور، ولكن Energy Saver هو أكثر ملاءمة لفواتير الكهرباء وكوكب الأرض وفقا لموقع ذا فيرج.

وستجعل تغييرات مايكروسوفت عملية التمهيد في وضع Energy Saver أسرع ، مما يجعل عملية تمهيد Xbox Series X / S من حوالي 20 ثانية إلى حوالي 15 ثانية، إنه يجعل وضع Energy Saver أكثر جاذبية ، خاصة بعد أن جعلته Microsoft الخيار الافتراضي لوحدات تحكم Xbox الجديدة في وقت سابق من هذا العام إلى جانب إضافة دعم لتنزيل التحديثات في الخلفية.