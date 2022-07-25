شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتجنب النقص المحتمل في سلسلة التوريد.. أبل تنوع مورديها قبل إطلاق iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة لتجنب النقص المحتمل في سلسلة التوريد عند بدء الإنتاج الضخم للأجهزة ، أضافت شركة التكنولوجيا العملاقة أبل إلى قائمة الموردين لسلسلة iPhone 14.

ووفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo ، حصلت مكونات من SG Micro على شهادة الجودة لطرازات iPhone 14 المتطورة، مما يشير إلى أن الشركة الصينية قد حصلت على الضوء الأخضر لتزويد مكونات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

وتعد SG Micro متخصصة في الدوائر المتكاملة، وستستخدم أبل الدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة في أجهزة iPhone القادمة، وفقًا لتقارير MacRumors، وأشار Kuo إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها SG Micro مكونات لأجهزة iPhone المتطورة، مما يعني أن قدراتها التقنية قد وصلت إلى "المستوى 1" المطلوب للاستخدام في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتميزة.

وقال Kuo مؤخرًا إن بعض مكونات iPhone 14 ، مثل لوحات العرض، تواجه مشكلات في سلسلة التوريد، لكن المحلل يعتقد أن المشكلات سيكون لها تأثير محدود على الإنتاج الضخم القادم لطرازات iPhone 14، والتي من المتوقع الإعلان عنها في سبتمبر.

ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة iPhone 14 بحجم 6.1 بوصة و 6.7 بوصة iPhone 14 Max و 6.1 بوصة iPhone 14 Pro و 6.7 بوصة iPhone 14 Pro Max. ومع ذلك ، قد يتوقف عملاق التكنولوجيا عن إنتاج جهاز iPhone mini بحجم 5.4 بوصة هذا العام.

وذكر تقرير حديث أن iPhone 14 القادم من المرجح أن يكون أكثر تكلفة من iPhone 13 بمقدار 100 دولار.