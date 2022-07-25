شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشاركة "سارة صبرى".. كل ما تحتاج معرفته عن رحلات الفضاء السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin عن الطاقم الذي سيسافر في مهمتها New Shepard-22 والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبري والتى تعد أول شخص من مصر يطير إلى الفضاء، إضافة إلى المؤسس المشارك Dude Perfect Coby Cotton، ورجل الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائدة التكنولوجيا كلينت كيلي الثالث.

صاروخ نيو شيبرد:

تم تصميم New Shepard ، الذي يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا، خصيصًا لمشروع السياحة الفضائية Blue Origin، حيث يتم إطلاق السياح على ارتفاع 62 ميلاً فوق سطح الأرض، حيث سيختبر الركاب عند هذا الارتفاع انعدام الوزن بسبب انعدام الجاذبية ويرون منحنى الكوكب مع ظلام الفضاء كخلفية، وسيقضي العملاء الذين يدفعون المال ما يصل إلى 10 دقائق في حالة انعدام الجاذبية قبل العودة إلى الأرض، مع نوافذ ضخمة لتوفير منظر خارج هذا العالم.

وتتسع الكبسولة التي توجد فوق صاروخ New Shepard لستة ركاب ومجهزة بمقاعد قابلة للإمالة، لكل منها نافذة توصف على أنها الأكبر في الفضاء، وتصطف الكاميرات في الداخل، مما يسمح للمسافرين بمشاركة ذكرياتهم التي قد يقولها الكثيرون خارج هذا العالم.

برنامج الرحلة:

مجموعة الصواريخ والكبسولة من شركة Blue Origin تطلق من منصة الإطلاق إلى مدار فرعي معًا قبل أن تنفصل الكبسولة، ويعود الصاروخ إلى منصة الإطلاق وتقضي الكبسولة بضع دقائق في الفضاء قبل أن تسقط مرة أخرى على الأرض عبر المظلة، ويطير صاروخ وكبسولة Blue Origin New Shepard بشكل مستقل، مما يعني أنهم لا يحتاجون إلى طاقم.