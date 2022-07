العب مع MSI في فرصة لربح جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب

أطلقت شركة MSI لعبة ويب جديدة ضمن مسابقة وفرصة للحصول على جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب من الشركة، اللعبة بعنوان I want it all وهي لعبة بسيطة يمكنك لعبها من خلال المتصفح لا تحتاج لتحميلها ولا تنزيلها بل هي سهلة اللعب من خلال المتصفح وباستعمال الفأرة مباشرة، وفكرة اللعبة بسيطة مثل الألعاب القديمة، كرة تقوم بتدمير بعض الصناديق وانت تتحكم في منصة تمنع الكرة من السقوط والمطلوب منك تجميع أكبر عدد من النقاط، بناء على عدد النقاط انت تتأهل لجائزة مختلفة من المسابقة، في هذا الخبر نتحدث عن جوائز لعبة MSI الجديدة

جوائز لعبة MSI I want it all

جائزة المشاركة MSI MAG Infinite S3

جهاز العاب قوي من MSI يأتي بمعالجات Intel Core I7 الجيل الثاني عشر، مع كارت شاشة GeForce RTX 3070 وذاكرة وصول عشوائي حتى 64GB بسرعة 3200Mhz من نوع DDR4، مع دعم تخزين داخلي من نوع NVMe بوجود مدخل لقرص صلب بحجم 3.5 بوصة ومدخلين لأقراص التخزين بحجم 2.5 بوصة، أي يمكنك الحصول على مساحة تخزين عالية بدون أي مشاكل، مع دعم صوتيات 7.1 Channel من Realtek يعمل بـPower supply بقدرة 500Watt ويتم تبريده هوائيًا، سيحصل على هذا الجهاز فائز واحد فقط نظير مشاركته في اللعبة الجديدة بدون النظر الى عدد نقاطه، كما يمكنك الإضطلاع على كافة مواصفات الجهاز ومميزاته من هنا.

جائزة أكبر من 350 نقطة MSI MAG Codex X5

هذا الجهاز تقدمه MSI بالجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core I9 مع دعم لكارت شاشة حتى GeForce RTX 3090 مع دعم ذاكرة وصول عشوائي حتى سعة 128GB بسرعة 4400Mhz من نوع DDR5، مع وجود 4 مداخل للـSSD من نوع NVMe ومدخلين بحجم 2.5 بوصة ومدخلين آخرين بحجم 3.5 بوصة لسعات تخزين كبيرة، مع دعم صوتيات 7.1 Channel من Realtek بتريد مائي للمعالج ويعمل بـPower supply بقدرة 850Watt، هذا الجهاز سيكون من نصيب محظوظ واحد في حالة حصوله على أكثر من 350 نقطة في اللعبة، يمكنك الإضطلاع على كافة مواصفات الجهاز ومميزاته من هنا.

اقرأ أيضًا: ميعاد إطلاق Motorola Razr الجديد واول هاتف بمستشعر كاميرا 200MP

جائزة أكثر من 1200 نقطة شاشة MSI Optix وجهاز MSI MEG Trident X

الجهاز يدعم حتى الجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core I7 مع كارت شاشة يبدأ من GeForce RTX 3070 ودعم حتى كارت GeForce RTX 3090 بدعم صوتيات 7.1 Channel وحتى 64GB من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR5 وبسرعة تصل الى 4800Mhz بدعم مدخلي SSD من نوع NVMe ومدخلين لأقراص تخزين بحجم 2.5 بوصة، يتم تبريد الجهاز بتبريد هوائي مع Power supply بقدرة 850Watt، يمكنك مشاهدة سائر مميزات الجهاز من هنا، الشاشة بحجم 27 بوصة بدقة 2560×1440 بمعدل تحديث 165Hz، بمعدل استجابة 1MS وسطوع يصل الى 300nits وهي شاشة من نوع IPS، الشاشة من الشاشات المميزة للألعاب يمكنك مشاهدة كافة مميزاتها من هنا.

يمكنك البدء بلعب اللعبة من هنا ومحاولة الوصول الى أكبر عدد من النقاط لتزيد فرصتك في الحصول على هدية من MSI فجرب حظك في لعبة I want it all قد تكون احد الفائزين المحظوظين بجوائز MSI الجديدة.