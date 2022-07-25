شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه رائد فضاء تناظرى؟ بعد حصول "سارة صبرى" على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت شركة "بلوأوريجن" سارة صبري التى من المنتظر أن تسافر ضمن رحلتها "نيوشيبرد" 22 عبر موقعها الإلكتروني، بأنها أول رائدة فضاء تناظرية في مصر في عام 2021 بعد إكمال مهمة القمر لمدة أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التي يعيشها رواد الفضاء في الفضاء المداري.

ما هو رائد الفضاء التناظري؟

هو مصطلح خاص لشخص يحاكي مهمة الفضاء السحيق هنا على الأرض، إنهم أشخاص مثلي ومثلك تمامًا، أو قد يكونون متخصصين في مجال معين، حيث يقوم رواد الفضاء التناظري بمحاكاة المهمات الفضائية طويلة الأمد، في مناطق مشابهة جغرافيًا للبعثات الحقيقية التي يتم التخطيط لها لاستكشافات القمر والمريخ المستقبلية.

على سبيل المثال، قد تتضمن مهمة مأهولة إلى المريخ بقاء رواد الفضاء بعيدًا عن الأرض لمدة تزيد عن عامين، يحتاج مخططو المهمة إلى معرفة إجابات الأسئلة، ما هو العدد الأمثل لأفراد الطاقم؟ ما هي احتياجات التغذية وأنظمة التمارين التي ستكون ذات فائدة أكبر؟ ما هي العوامل النفسية التي يمكن أن تعيق أداء الطاقم؟ اعتمادًا على المنظمة التي تجري المهمة التناظرية، قد تكون هناك متطلبات صحية وخبرة معينة لمقدمي الطلبات.

وهناك العديد من المزايا لوجود هذه المهام المحاكاة على الأرضن، فلا يلزم أن تكون هياكل الموائل شيئًا حقيقيًا، بل يمكن أن تكون أبسط بكثير، الشيء المهم هو أنها نفس الأبعاد الداخلية للمركبة أو الموطن الحقيقي المقترح، ولا تحتاج بدلات النشاط خارج المركبات (EVA) إلى أن تكون بدلات فضاء حقيقية مضغوطة بالكامل والتي تكلف ملايين الدولارات.

ويمكن أن تكون البدلات التناظرية عبارة عن إعداد بذلة مع خوذة وقفازات وأحذية طويلة وقفازات وسماعة اتصال، ويُطلب من رواد الفضاء التناظري الاحتفاظ بمذكرات فيديو يومية لمساعدة الباحثين في تتبع الحالة المزاجية وسلوك المشاركين أثناء المهمة، ويمكن للأطفال الشعور بمهمة جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الترفيهية التي يسهل إعدادها في المكتبة أو في المنزل.

ويمكن إجراء نشاط بناء موطن القمر من الصحف الملفوفة والشريط اللاصق، يتعرف المشاركون على القوة في استخدام الأعمدة المرتبة في أنماط مثلثة لتوفير القوة عند بناء القباب أو غرف معادلة الضغط أو الممرات، ما مقدار الغرفة التي ستحتاجها لموطنك؟