حذف الملفات المكررة أمر بديهي يجب ان تقوم به كل فترة لتستطيع افراغ مساحة تخزين على جهاز الكمبيوتر تستعملها في أي شيء آخر او تتركها فارغة ليعمل جهازك بدون أي مشاكل في الأداء، طبعًا لا نتحدث هنا عن ملف او اثنين بل ان كان عندك مجموعة كبيرة من الملفات المكررة يجب عليك ان تهتم بعض الشيء بهذا الأمر خاصة ان كنت تستعمل SSD صغير المساحة، المساحة الفارغة تساعد على عمل الجهاز بشكل أفضل ويجب ان تكون هناك مساحة فارغة لضمان أداء الجهاز بشكل أفضل فحاول الا تتجاهل هذه النقطة، في هذا المقال نتحدث عن أفضل تطبيقات حذف الملفات المكررة على ويندوز 11 فتابع معنا.

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برنامج DupeKill

هذا البرنامج صُمم خصيصًا من أجل مهمة واحدة وحيدة وهي حذف الملفات المكررة وتوفير مساحة على ذاكرة التخزين الخاصة بك، البرنامج بسيط جدًا لكنه جيد، تستطيع استعماله في فحص الهارد بالكامل، او فحص Partition معين منه او حتى فحص مجلدات معينة من على الجهاز الخاص بك، وهو سيعرض لك كل الملفات المكررة وكم نسخة موجودة من الملف الواحد وحجم الملف نفسه، وأيها تمسح وأيها تحتفظ به، وبزر واحد يمسح لك كل الملفات المكررة على جهازك، كما يمكنك تخصيص عملية البحث هذه ليبحث التطبيق وسط الملفات الكبيرة فقط مثلًا او وسط ملفات الصور فحسب، التطبيق خفيف الحجم ويمكن استعماله بسهولة، لا يحتاج الى تثبيت وينعم بواجهة بسيطة جدًا يمكن حتى للمبتدئين استعمالها، فجربه، يمكنك تحميل التطبيق من الموقع الرسمي من هنا.

برنامج VOVSOFT – Duplicate File Finder

برنامج آخر سهل جدًا للاستعمال ومجاني كذلك، يساعدك هذا التطبيق على ايجاد الصور والفيديوهات المكررة وعلى حذف الملفات المكررة بكل سهولة، لتستطيع توفير بعض المساحة، تطبيق Duplicate File Finder يحمل واجهة مباشرة بسيطة جدًا، تستطيع منها تحديد الاماكن التي تريد للتطبيق البحث بداخلها، وشروط الملفات التي يبحث عنها، قد تريد ان يحذف الصور فقط او الفيديوهات فقط، او تريد حذف ملفات يتخطى حجمها رقمًا معينًا كما يمكنك ضبط البحث ليبحث حول الملفات المكررة سواء من الإسم فقط او المحتوى كذلك مما يكون أكثر في دقة في التخلص من الملفات المحذوفة، كما قلنا هو تطبيق مجاني ويمكنك تحميله من الموقع الرسمي من هنا.

برنامج Dupe Clear

هو واحد من تطبيقات حذف الملفات المكررة المجانية كذلك، وهو برنامج مميز جدًا يساعد في التخلص من الملفات الغير ضرورية على الجهاز مع مميزات أخرى مفيدة، يمكنه البحث في عدة مجلدات مرة واحدة والبحث في المجلدات الفرعية بداخل هذه المجلدات بدون ان يستهلك من موارد الجهاز نسبة كبيرة، بعد تحديد المجلدات يمكنك تحديد شروط الفحص الخاصة بهم، ليبحث في الملفات المتطابق اسمها او تاريخها او نوعها او محتوياتها وهكذا من الشروط، بعد انتهاء الفحص سيعرض لك التطبيقات الملفات التي يجب حذفها والمساحة التي سيتم تفريغها بعد الحذف، التطبيق متوفر كما قلنا بشكل مجاني ويمكنك تحميله من هنا.

برنامج DupInOut Duplicate Finder

هذا اول برنامج غير مجاني بالكامل في هذه القائمة، فهو متاح لفترة تجريبية بشكل مجاني بعد ذلك لاستعماله ستحتاج الى شراؤه، هذا التطبيق مُصمم لإستعادة المساحة المهدورة وحذف الملفات المكررة على الهارد الخاص بك سواء كان SSD او HDD، كل ما عليك هو تحديد المجلدات التي تريد للتطبيق البحث بداخلها، ويمكنك إضافة أي عدد لقائمة التطبيقات التي تريد البحث بداخلها، كما يمكنك تحديد مجلدات ليتم تجاهلها أثناء الفحص، طبعًا بناء على عدد الملفات سيأخذ التطبيق وقته في الفحص لكن بعد ذلك سيخبرك بعدد الملفات التي يمكن حذفها والمساحة التي سيتم تفريغها من جهازك عندك حذف هذه الملفات، التطبيق للأسف ليس مجانيًا بالكامل لكن يمكنك تحميله من على الموقع الرسمي بسهولة من هنا.

برنامج PassFab Duplicate File Deleter

يعتبر هذا أحدث برنامج في هذه القائمة، يساعدك على حذف الملفات المكررة بسهولة كبيرة جدًا، يدعم البرنامج كل صيغ الملفات المختلفة سواء نتحدث عن صور او فيديوهات او ملفات صوتية وغيرهم من الملفات المختلفة، كل ما عليك فعله هو تحديد المجلدات التي تريد للتطبيق البحث بداخلها وتركه ليعمل، هو سيقوم بتحديد الملفات المكررة وتصنيفها بناء على نوعها وتحديد الملفات التي يمكن حذفها، بعد ذلك بضغطة زر ستتمكن من حذف كل الملفات المكررة عندك بسهولة، للأسف ليس هذا التطبيق مجانيًا هو متاح لفترة تجريبية بعد ذلك ستضطر الى شراؤه، هو متاح من موقع البرنامج الرسمي من هنا.

برنامج Speedy Duplicate Finder

يزعم المطور ان هذا التطبيق يستطيع فحص 10 آلاف ملف في أقل من نصف ثانية، الرقم وان كان كبيرًا لا يغير من كون هذا واحد من تطبيقات حذف الملفات المكررة الذي يساعدك بشكل كبير في حل مشكلة تكرار الملفات عندك على الجهاز، مشكلة تنتج بسبب انك في أحيان كثيرة تقوم بنفس نفس الملفات في نفس المجلد بالخطأ، او تنسخها في أكثر من مكان بالخطأ، البرنامج بسيط انت تقوم بتشغيله وتحديد المجلدات التي تريد للتطبيق فحصها وهو سيقوم بفحض هذه المجلدات وعرض كل شيء امامك على الشاشة، وقتها تستطيع عرض هذه الملفات المكررة وتحديد ما ان كنت تريد حذفها او تقوم بحذفها عن طريق زر Delete مرة واحدة لتُحذف كل الملفات بسرعة، التطبيق محدود بعض الشيء في النسخة المجانية لكن نسخته المدفوعة تتيح لك حذف أي عدد من الملفات بسهولة، هو متاح على الموقع الرسمي من هنا.