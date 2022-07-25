شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Meet سيتيح للمستخدمين البث المباشر للاجتماعات عبر YouTube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا ميزة جديدة إلى تطبيق Meet الخاص بها للسماح للمستخدمين ببث الاجتماعات على منصة البث الخاصة بها YouTube.

ووفقًا للشركة، يمكن للمسؤول تمكين ذلك من خلال الانتقال إلى لوحة أنشطة الاجتماع واختيار "البث المباشر"، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد قناتهم لبدء بث الاجتماع الذي يعقدونه، وفقًا لتقارير AndroidCentral.

وأوضحت Google أن البث المباشر "مفيد في المواقف التي يرغب فيها المستخدمون في تقديم المعلومات إلى جماهير كبيرة خارج مؤسستهم، مما يسمح لهم بالإيقاف المؤقت وإعادة التشغيل حسب الحاجة، أو مشاهدة العرض التقديمي في وقت لاحق".

وهناك عملية الموافقة على القناة للبث المباشر على YouTube، لكن تحذر جوجل المستخدمين لإعلامهم بضرورة الموافقة على قناتهم للبث المباشر قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك من خلال Google Meet، وتوضح صفحة المساعدة الخاصة به أنه عند تشغيل إدارة المضيف، يمكن للمضيف والمضيفين المشاركين فقط بدء البث المباشر للاجتماع، إذا كان هذا الخيار معطلاً، يمكن لأي شخص يحضر الاجتماع بدء البث المباشر له.

وتوفر Google أيضًا خيارًا للخصوصية إذا كان شخص ما مهتمًا بالبث المباشر للاجتماع، وقال التقرير إن ميزة مثل البث المباشر للاجتماعات تبدو وكأنها طريقة أخرى تتطلع إليها Google لتنويع تطبيق Meet وفصله عن الأنظمة الأساسية الأخرى.

وسيتم طرح الميزة الجديدة على مراحل، الأول هو "الإصدار السريع"، مع طرح الميزة لتحديد المجالات في غضون ثلاثة أيام تبدأ في 21 يوليو، والثاني سيكون للنطاقات تحت "إصدار مجدول" تدريجي قد يستغرق ما يصل إلى 15 يومًا بدءًا من 25 يوليو.