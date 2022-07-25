شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد المركبة الفضائية "شنتشو-14" يدخلون إلى الوحدة المعملية "ونتيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن رواد المركبة الفضائية "شنتشو-14" فتحوا باب مقصورة الوحدة المعملية "ونتيان"، وهى الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية، ودخلوا إليها في الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها رواد الفضاء الصينيون إلى الوحدة المعملية فى المدار.



احد رواد المركبة



رواد المركبة الفضائية



فى المركبة الصينية

والتحمت وحدة "ونتيان"، التى تم إطلاقها بعد ظهر الأحد الماضى، بالمنفذ الأمامى لوحدة "تيانخه" في الثالثة صباح الاثنين، وسيقوم رواد الفضاء بأعمال فى المدار بما فيها التحكم فى وضع مجموعة المحطة الفضائية، وزحف الذراع الميكانيكية الصغيرة، واختبار مجمع الأذرع الكبيرة والصغيرة، كما سيستخدمون أيضًا مقصورة غرفة معادلة الضغط والذراع الميكانيكية الصغيرة لـ "ونتيان" لتنفيذ أنشطة خارج المركبة.