شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينفى علاقته بزوجة سيرجى برين مؤسس جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى إيلون ماسك وجود علاقة غرامية مع زوجة سيرجي برين ، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر دفع المؤسس المشارك لشركة جوجل لبيع استثماراته في شركات ماسك.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مجهولين على دراية بالموضوع إن ماسك، الشريك المؤسس لشركة Tesla Inc، كان على علاقة مزعومة في أوائل ديسمبر في ميامي مع زوجة برين "نيكول شاناها"، وهو ما أدي إلى إنهاء الصداقة الطويلة بين ماسك ، 51 عامًا، وبرين، اللذين ساعدا في دعم شركة صناعة السيارات الكهربائية خلال الأزمة المالية لعام 2008، فيما تقدم برين الذين يبلغ من العمر 48 عامًا ، بطلب الطلاق من شاناهان في يناير.

وقال ماسك في منشور على تويتر، حيث لديه أكثر من 100 مليون متابع، أن قصة المجلة غير صحيحة، وقال ماسك إنه رأى زوجة براين مرتين خلال ثلاث سنوات، في المرتين بحضور أشخاص آخرين، ولم يكن هناك "شيء رومانسي" بين الزوجين، وقال ماسك أيضًا إنه ما زال صديقًا لبرين.

وكان برين قد أصدر تعليماته لمستشاريه ببيع استثماراته الشخصية في شركات ماسك في الأشهر الأخيرة بعد أن علم أن لديه علاقة قصيرة مع زوجته، وفقًا للصحيفة، وقالت الصحيفة إن حجم استثمارات برين الشخصية في شركات ماسك غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك أي مبيعات.

ويعد ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 242 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، أما برين هو ثامن أغنى الناس، حيث يبلغ صافي ثروته 94.6 مليار دولار، فيما قالت الصحيفة إن برين وشاناهان يتفاوضان حاليًا على تسوية، حيث تسعى شاناهان إلى الحصول على أكثر من مليار دولار، على الرغم من وجود اتفاق قبل الزواج.