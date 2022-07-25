ميعاد إطلاق Motorola Razr الجديد واول هاتف بمستشعر كاميرا 200MP

Motorola Razr هاتف موتورولا القابل للطي أخيرًا يحصل على ميعاد إطلاق رسمي، هاتف موتورولا الجديد هو هاتف منتظر بسبب التصميم الجيد الذي تتبعه موتورولا في هاتفها القابل للطي، لكن موتورولا أعلنت عبر موقع التواصل الإجتماعي Weibo عن مؤتمر لإطلاق هواتفها الجديدة يوم الثاني من اشهر أغسطس المقبل في الصين، يتوقع ان تطلق موتورولا هاتف Razr الجديد مع هاتف Moto X30 Pro الذي سيكون أول هاتف بمستشعر كاميرا بدقة 200MP، ماذا نعرف؟

Motorola Razr قادم يوم الثاني من أغسطس

حتى الآن من المقرر ان يتم إطلاق هذا الهاتف في الصين فقط بناء على ما نشرته شركة Motorola على موقع التواصل الإجتماعي Weibo، حيث نشرت الشركة بوستر تشويقي لهواتف تنطلق في الثاني من أغسطس المقبل، الهواتف كما نحن متوقعون ستكون هاتف Razr القابل للطي الجديد لتصدر الشركة جيلها الثالث من هواتفها القابلة للطي، قد يحمل الهاتف مواصفات الهواتف الرائدة هذا العام بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وكاميرا بدقة 50MP مع كاميرا Ultrawide وكاميرا Macro، بذاكرة وصول عشوائي 12GB مع ذاكرة تخزين 512GB، وموتورولا تقدم تصميمًا مميزًا في هذا الهاتف يقضي على الفراغ الذي يوجد بين نصفي الهاتف والذي تعاني منه سامسونج في هواتف Galaxy Z Flip، يبدو ان موتورولا تريد ان تسبق سامسونج هذه المرة لأنها تحاول اصدار الهاتف قبل سامسونج رغم انها ستطلقه في الصين فقط كبداية.

بجانب Motorola Razr سينطلق هاتف Motorola X30 Pro الهاتف الذي سيحمل أول مستشعر بدقة 200MP في كاميرته الرئيسية، المستشعر الذي تصممه وتطوره سامسونج ستختبره موتورولا في هاتفها الجديد، بالطبع سيكون هاتفًا رائدًا بمواصفات مرتفعة حيث سيحمل معالج الـSnapdragon 8 Plus Gen 1 وسرعة شحن بقدرة 125Watt الأسرع في أي هاتف من موتورولا، كما تسرب عن هذا الهاتف سعره في السوق الأوروبية نحو 900 يورو أي أنه سيكون منافسًا مباشرًا لهاتف Galaxy S22 Ultra.

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