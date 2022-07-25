شديد الحرارة .. حالة الطقس لمدة 6 أيام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في الفترة من غدٍ الاثنين حتى السبت 30 يوليو، حيث يكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

ويشهد الطقس شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، علاوة على ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متطقعة.